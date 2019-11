Stephan Tantow ist neuer Leiter Sponsoring und Marketing bei Rot-Weiß Ahlen . Der 30-Jährige hat bereits seinen neuen Arbeitsplatz in der Geschäftsstelle am Wersestadion bezogen. Abseits seines Büros arbeitet Tantow als Torwart an seinem Comeback für die Ahlener Mannschaft. Davon unabhängig soll Tantow langfristig Vorstand und Geschäftsführung bei RWA unterstützen.

Zu seinen Aufgabenbereichen zählen dabei das strategische Marketing, das Hauptfeld Sponsoring und die Vermarktung. Tantow bringt unter anderem aus dem Management-Bereich und als Geschäftsführer eines Unternehmens Erfahrungen mit in seine neue Aufgabe bei RWA.