Uwe Landau ist zuletzt schon fast ins Schwärmen geraten. Beim 30:23-Sieg beim Tabellenzweiten TuS Ravensberg sah er einen Auftritt seiner Mannschaft, der nah an seinem Ideal war. „So stelle ich mir die ASG-Damen immer vor“, lobte er. Nur macht bekanntlich eine Schwalbe noch keinen Sommer. „Ein Mal so zu spielen, bringt ja nichts. Ich bin selbst gespannt, ob wir dieses Ergebnis auch veredeln können“, so Landau. Veredelt würde der Sieg beim Zweiten mit einem weiteren beim Tabellenneunten Spielvereinigung Hesselteich-Siedinghausen am Samstagabend (18 Uhr).

Dabei wird ihnen aber ihre Spielmacherin Cynthia Fitzek fehlen, die verhindert ist. Ihren Part soll die in den Kader zurückkehrende Isabell Exner übernehmen. Sorgen, dass sich sein Team nun zu sehr an dem eigenen Auftritt berauscht hat, macht sich Landau nicht. „Die Mädels heben jetzt nicht ab. Und wenn doch, hole ich sie wieder dahin runter, wo sie hingehören.“