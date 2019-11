Werl liegt als Vierter zwar nur knapp hinter den Gästen, die Tabellenzweiter sind, und hat mit zehn Zählern die gleiche Punktzahl auf der Habenseite. Doch während die Dolbergerinnen ihre bislang fünf Spiele allesamt gewannen, hat Werl von seinen schon sieben absolvierten Partien zwei verloren. Die Niederlagen liegen allerdings schon etwas zurück, die letzten vier Begegnungen wurde siegreich gestaltet – zuletzt mit dem 23:13 gegen Schlusslicht Beckum deutlich.

„Die haben sich gut entwickelt“, sagt Gäste-Coach Sebastian Kastner und erinnert daran, dass sein Team in der Vorsaison in Werl klar den Kürzeren zog. „Die spielen mit Harz – damit hatten nicht nur wir Probleme“, merkt er an. Nichtsdestrotz: „Unser Anspruch ist es, dort zu gewinnen. Und mit Schnelligkeit und klaren Aktionen sollte das auch möglich sein.“