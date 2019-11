Ahlener SG will gegen TuS Spenge Grundlage für schöne Bescherung legen

Zu Weihnachten darf man sich bekanntlich etwas wünschen. Die Drittliga-Handballer der Ahlener SG haben das getan. Sie wünschen sich, dass sie zum Fest noch immer im Rennen um den Klassenerhalt sind und nicht abgeschlagen hinterherhecheln. „Vor dem Spiel gegen Lemgo haben wir uns gesagt, dass wir bis Weihnachten noch vier Punkte brauchen, damit wir weiter mitmischen“, sagt Philipp Lemke . Die Partie beim Team Handball Lippe 2 ging bekanntlich mit 30:34 verloren.

Gäste sind ein Schwergewicht

Also bleiben noch vier Gelegenheiten, um Ende Dezember die vier Punkte unterm Baum liegen zu haben. Die nächste Möglichkeit dazu besteht am Samstag (18.30 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den TuS Spenge . Zwar sind die Gäste aus Ostwestfalen als Tabellenvierter ein Schwergewicht.

„Aber in der Vergangenheit haben wir gegen Spenge immer ganz gut ausgesehen“, macht Philipp Lemke sich und den Seinen Mut für das Duell mit dem TuS. Der verlor zuletzt allerdings ebenso überraschend wie krachend mit 26:31 gegen den TuS Volmetal. Trainer Heiko Holtmann war entsprechend bedient. „Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel in dieser Saison. Es hat wirklich überhaupt nichts zusammen gepasst“, wird er auf der Vereinshomepage zitiert. Das macht die Ausgangslage für die Ahlener natürlich nicht einfacher.

Gegenstöße möglichst vermeiden

„Das ist sehr undankbar. Denn jetzt wird Spenge vermutlich doppelt Gas geben“, glaubt ASG-Coach Sascha Bertow. Philipp Lemke sieht es derweil gelassener – und das aus eigener Erfahrung. „Wir wollten auch schon ein paar Mal was wiedergutmachen, und das hat auch nicht immer geklappt“, flachst der Halbrechte. Auch wieder wahr, so stünde er mit seinen Jungs schließlich nicht so weit unten drin. „Dass wir zu wenige Punkte haben, steht außer Frage“, sagt Lemke. Aufs Christkind möchte er sich diesbezüglich nicht verlassen, die Sache mit den Kollegen lieber selbst in die Hand nehmen. „Dazu dürfen wir aber nicht so viele Gegenstöße wie gegen Lemgo kassieren. Da sind wir nach Fehlern vorne phasenweise überrannt worden und haben nach eigenen Toren zu oft die schnelle Mitte kassiert“, so Lemke. In diese Kerbe schlägt auch Sascha Bertow. „Unser Rückzugsverhalten war nicht gut, und wir hätten insgesamt besser verteidigen müssen. Das muss dringend besser werden“, unterstreicht Bertow.

Kompakte 6:0-Deckung beim Gegner

Philipp Lemke weiß auch, wie: „Wir müssen schneller umschalten im Kopf und zusehen, dass alle wach sind. Die Theorie ist einfach.“ Theoretisch geht ja auch jeder Weihnachtswunsch in Erfüllung. Weil das aber auch Lemke und Co. bewusst ist, braucht es am Samstag gegen Spenge eben auch die Umsetzung in der Praxis. Der TuS verfügt über eine sehr kompakte 6:0-Deckung, die beim Gegner durch ihre bisweilen offensive Herangehensweise bevorzugt Fehler verursacht.

„ Wir haben keine Panik. Aber beim Blick auf die Tabelle entsteht durchaus etwas Stress. Wir haben keine Panik. Aber beim Blick auf die Tabelle entsteht durchaus etwas Stress. “ Philipp Lemke

Druck empfinden die Ahlener auch beim Blick auf die Tabelle. „In der letzten Saison haben wir uns nach einer Niederlage nicht allzu viele Gedanken gemacht, weil wir wussten, dass wir das nächste Spiel gewinnen würden. Und wenn nicht das, dann das übernächste“, sagt Philipp Lemke. Das sei in dieser Runde leider anders. Angesichts von 8:18 Punkten hat das eigene Selbstverständnis gelitten. „Wir haben keine Panik. Aber beim Blick auf die Tabelle entsteht durchaus etwas Stress“, räumt Philipp Lemke ein.

Zu Weihnachten aber soll Ruhe einkehren. Mit mindestens vier Punkten mehr auf der hohen Kante. Andernfalls steht womöglich doch ein Meditationskurs ganz oben auf dem Wunschzettel. Ooooooohm.