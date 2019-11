Säbelrasseln vor dem Derby zwischen Westfalia Vorhelm und Suryoye Ahlen

„Wir brauchen gar nicht auf den Platz zu gehen, wenn wir denken, dass wir sowieso verlieren.“ Dieser Satz fällt in der Suryoye-Kabine fast vor jedem Match – gerade, wenn es gegen spielstarke Gegner geht. Der Mann hinter dieser Aussage ist Spielertrainer Dennis Tulgay , der seine Mannschaft dadurch nicht nur zusätzlich motivieren möchte, sondern ebenfalls keineswegs eine halbherzige Vorstellung seiner Truppe sehen will. Zuletzt beim 1:0-Erfolg über Vorwärts Ahlen traf der kickende Coach damit offenbar genau den richtigen Nerv. Am Sonntag (14.30 Uhr) im Derby bei Westfalia Vorhelm setzt der Übungsleiter deswegen wieder voll auf den Kampfgeist und die Leidenschaft seiner Jungs.

„Wir wissen, wie heimstark Vorhelm ist. Der Rasenplatz dort ist auch sehr unangenehm zu bespielen, und die große Zuschauerkulisse bringt immer zusätzlich Verunsicherung. Verstecken werden wir uns trotzdem nicht“, sagt Tulgay. „Ich liebe solche Spiele, in denen man eingeschüchtert oder sogar gehasst wird.“ Sein Gegenüber, Dennis Averhage , weiß seinerseits um die Stärke von Suryoye: „Wir dürfen die gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. Denn fußballerisch haben die echt was drauf. Gibt man SKS zu viel Platz, wird’s schnell gefährlich.“

Doch Angst hat Vorhelms Coach vor dem Tabellendreizehnten auf gar keinen Fall. Warum auch? Schließlich lieferte seine Elf zuletzt mehr als überzeugende Auftritte ab. Beim 3:0-Sieg über RW Vellern gelang der Westfalia zudem der zweite Erfolg in dieser Spielzeit ohne Gegentor.

„Wir dürfen uns aber nicht damit zufrieden geben“, mahnt Averhage, um hinterherzuschieben: „Ich sehe eine gute Tendenz und eine klare Steigerung. Dennoch müssen wir jetzt die nötige Konstanz reinbekommen. Das ist mindestens noch mal genauso schwierig.“ Um das zu erreichen, müsse jeder Spieler 100 Prozent geben. „Klar haben wir mit Marvin Brüggemann und Davin Wöstmann zwei Top-Torjäger. Die Defensive ist aber ebenso wichtig. Uns zeichnet das Kollektiv aus“, so der TuS-Trainer.

Dennis Tulgay sieht dagegen seine erfahreneren Akteure wie Petros Tarambuskas oder Nico Müller in der Pflicht. „Das sind unsere Leistungsträger. Die können Spiele lesen und bringen Qualität und Ruhe in unser Spiel“, sagt der Übungsleiter. Aber auch die Akteure, die bislang weniger Kreisliga-A-Erfahrung vorweisen konnten, haben ihn bislang überzeugt. „Da sind beispielsweise Jonas Schuricht, Laurenz Seiler oder Georg Albayrak, die zuletzt gegen Vorwärts mal wieder ein Bombenspiel gemacht haben“, sagt Tulgay.

Die spielfreie Woche haben derweil beide Mannschaften zur Regeneration genutzt: Bei SKS sind bis auf die Langzeitverletzten alle Mann an Bord. Bei Vorhelm fehlen nur Marvin Boschi, Christian Gerdhenrich, Julian Halbe und Christian Schmidt.

► Die weiteren A-Liga-Partien mit Ahlener Beteiligung

ASK Ahlen – SuS Ennigerloh 2

Die einwöchige Pause ohne Pflichtspiel tat ASK Ahlen richtig gut. „Wir haben neue Motivation getankt. Schließlich wollen wir in den letzten Partien vor der Winterpause das Bestmögliche rausholen“, sagt Trainer Serkan Aldemir vor dem Duell mit dem Vorletzten. Zuletzt mussten sich die Gastgeber mit 0:3 gegen Wadersloh geschlagen geben. „Da haben wir die Anfangsphase komplett verpennt“, blickt der Übungsleiter zurück. „Die Einstellung der Spieler muss sich jetzt ändern“, sagt er und will nun wieder Vollgas-Fußball über die gesamte Spieldauer sehen. „Wir haben aber Einzelgespräche geführt, und ich glaube, dass die Jungs das jetzt begriffen haben“, bekräftigt Aldemir. Verzichten muss er auf den verletzten Ismail Colak und den gesperrten Burhan Altun. (Sonntag, 12.30 Uhr)

Aramäer Ahlen – TuS Wadersloh

Seit dieser Woche ist Selim Smajkic kein Trainer mehr bei Aramäer Ahlen. Der Coach trat – wie berichtet – aus gesundheitlichen Gründen zurück. „Die letzten fünf Wochen waren schlimm. Da ging gar nichts. Nach meinem Riss in der Wadenmuskulatur war ich auch bei keiner einzigen Trainingseinheit anwesend“, sagt Smajkic. In dieser Zeit sei bei ihm auch die Überlegung gereift, als Trainer beim Schlusslicht aufzuhören. „Das macht in meinem aktuellen Zustand einfach keinen Sinn, weiterzumachen“, sagt Smajkic. „Und vielleicht kann ein neuer Trainer der Mannschaft besser helfen.“ Das wollen nun Vorstandsmitglied Gabriel Cicek, Spieler David Sari und der bisherige Co-Trainer Heinz Schroth als Dreigestirn – zumindest bis zur Winterpause – versuchen. „Wir müssen als Team wieder näher zusammenrücken und defensiv besser arbeiten“, so Cicek. Ebenso müsse die Trainingsbeteiligung wieder besser werden. „Dienstag beim Training hatten wir einen guten Start. Ich bin optimistisch, dass wir die Stimmung zurückholen.“ Gegen Wadersloh werden Pascal Schomaker, Kevin Wilmes, David Sari und Robert Cicek fehlen. (Sonntag, 14.30 Uhr)

Vorwärts Ahlen – Germania Stromberg

Mit einem 6:0 machte Vorwärts Ahlen das Hinspiel gegen den Tabellenelften zu einer deutlichen Angelegenheit. „Stromberg hat mittlerweile aber auch viele Punkte gesammelt. Es wäre ein großer Fehler zu denken, dass es noch einmal so einfach wird“, warnt Oliver Glöden vor Selbstüberschätzung. Stattdessen möchte der Vorwärts-Coach von seiner Mannschaft nach der jüngsten 0:1-Pleite gegen Suryoye mehr Engagement sehen: „Wir müssen wieder als Team auftreten, uns auf unsere Stärken besinnen und uns das Glück wieder erarbeiten.“ Fehlen werden der DJK dabei allerdings Leo Maschke, Sebastian Pälmke und Niclas Uhlenbrock. Angeschlagen sind Alexander Klockenbusch, Robert Kroll und Joel Montoya Barea. (Sonntag, 14.30 Uhr)