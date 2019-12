Auch unter Interimstrainer Mats Reckzügel kassierte die Zweite der Ahlener SG bei der HSG Gevelsberg-Silschede eine weitere Niederlage. Am Ende hieß es 25:29 (9:14). Die Ahlener gerieten auch gleich in Rückstand, weil sie vorne zu viel liegen ließen. „Bis zur zwölften Minute haben wir den Faden verloren“, berichtete Reckzügel. Fortan liefen seine Jungs einem Rückstand hinterher – 3:7, 5:10, 7:13.

Dass die Gäste insgesamt nur neun Feldspieler und zwei Torhüter an Bord hatten, machte die Angelegenheit in der Folge nicht einfacher. Zumal Alexander Lauenstein in der 37. Minute auch noch wegen eines Fouls mit Rot vorzeitig duschen durfte. „Dadurch hatten wir dann noch eine Option weniger. Dann wurde es halt dünn und irgendwann ging uns die Luft aus. Aber die Jungs haben trotzdem 60 Minuten dagegengehalten und versucht, Handball zu spielen“, konstatierte Mats Reckzügel.

Zwischenzeitlich enteilte die HSG zwar bis auf 27:20 (53.). Doch die Gäste blieben ebenso tapfer wie hartnäckig und verkürzten den Rückstand noch etwas. „Wir können uns nicht viel vorwerfen. Gevelsberg hat es clever gespielt und steht nicht ohne Grund auf dem vierten Platz. Wir haben aus unseren Möglichkeiten das Beste gemacht“, so Reckzügel.

ASG 2: Hüsken, Wilmes – Lauenstein (2), Funke, Hubbig (3), Wieneke (5), Gatzemeier (2), Osthaus (3), Rotert (2), Schemann (1), Horn (7/2)