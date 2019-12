Die Partie selbst begann suboptimal, als gleich alle Doppelpaarungen verloren gingen und auch Robert Steinke zum Auftakt der Einzelrunde seinen Lehrmeister fand. Jochen Sieber gelang zwar der Anschluss, doch zwei knappe Fünfsatzverluste am mittleren Paarkreuz warfen das Team weiter zurück. So blieb der feine Dreisatzsieg von Ersatzmann Sebastian Heuwagen die zunächst einzige weitere Ausbeute, ehe das obere Paarkreuz und Gaston Kruse zu Beginn des zweiten Spielabschnitts noch einmal auf 5:7 verkürzten. Zu mehr reichte es spielerisch nicht, da Jörg Greve in vier Durchgängen und parallel auch Peter Greve im Entscheidungssatz scheiterten.

Bereits am Freitagabend hatte die Mannschaft beim 4:9 im Nachholspiel gegen den Spitzenreiter FC Nordkirchen passen müssen. Auch hier sah sie sich schnell einem 1:4-Rückstand gegenüber, kämpfte sich jedoch mit Erfolgen von Gaston Kruse, Jörg Grewe und Peter Greve zum zwischenzeitlichen Ausgleich zurück. Am Ende setzte sich jedoch die individuelle Klasse des Gegners durch. Dennoch: Bei aktuell 6:16-Punkten und Rang zehn hält sich die Eintracht alle Chancen auf den Klassenerhalt offen.