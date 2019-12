Ahlen -

Bereits eine liebgewonnene Tradition ist für die Ahlener SG die Ehrung langjähriger Mitglieder jedes Jahr am ersten Advent. So fanden auch am vergangenen Wochenende die Jubilare im ASG-Clubheim zusammen. Dabei gab es einen Rückblick auf die Geschehnisse in der Welt und in Ahlen aus den jeweiligen Eintrittsjahren zu sehen.