Timo Boll am Sonntag zu Gast in Ahlen

Wir Journalisten sind bekanntlich Besserwisser. Der Sport bildet da keine Ausnahme. Lässt der Trainer offensiv spielen und verliert, heißt es gerne: „War ja klar, mit so viel Risiko kann man nicht auftreten.“ Lässt er mauern und verliert trotzdem, dann gilt: „Logisch, mit so einem Angsthasen-Fußball gewinnst du eben keinen Blumenpott. Da war viel zu wenig Entlastung drin!“ Meinen eigenen Besserwisser-Moment hatte ich, als Vorwärts-Vorsitzender Martin Metzner vor ein paar Monaten in der Redaktion war, um über das Tischtennis-Bundesliga-Spiel in Ahlen zu sprechen. Schon damals hoffte er darauf, 1050 Plätze absetzen zu können. Ich habe es nicht laut ausgesprochen, aber mein erster Gedanke war: „Das schaffen die nie!“ Nun, in dieser Woche kam der Verein dann mit der Pressemitteilung um die Ecke: ausverkauft! Bevor ich jetzt den Kotau mache und mich für meine bösen Gedanken entschuldige, spreche ich dem Verein lieber mein Kompliment aus, weil er sein ambitioniertes Ziel erreicht hat. Ich hab‘s ja gleich gewusst. . . Von Henning Tillmann