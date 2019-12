Manchmal ist es zum Haare raufen. Gegen den TuS Spenge hätten die ASG-Handballer keine zusätzlichen Schleifchen in ihr Spiel binden oder riskante Pässe spielen müssen. Es hätte schon gereicht, wenn sie einfach die freien Bälle versenkt hätten. So einfach. Als „absolut überflüssig“ bezeichnete ASG-Coach Sascha Bertow deshalb die 28:31-Niederlage. Diese Punktverluste taten im Abstiegskampf doppelt weh.

Mit mutmaßlich viel Frust über sich selbst geht es nun am Sonntagabend (17 Uhr) zum Leichlinger TV. Und das ist gut so. Denn eine gewisse Wut im Bauch kann beim Tabellennachbarn nur helfen, um sich zur Wehr zu setzen. Die Gastgeber werden es genauso machen, glaubt Jan Anton . „Die haben seit ein paar Spielen Messer zwischen den Zähnen“, umschreibt es Ahlens Co-Trainer. „Sobald sie eine Chance sehen, kämpfen sie.“

Das ist im harten Abstiegskampf der 3. Liga nicht nur legitim, sondern auch die einzig richtige Einstellung. Schließlich beharken sich im Tabellenkeller mindestens die vier letztplatzierten Teams aus Minden (sieben Punkte), Menden, Leichlingen und eben Ahlen (alle acht Punkte). Auch der TuS Volmetal und die Gummersbacher Reserve sind mit zehn und elf Punkten noch in direkter Schlagweite. Wer gewinnt, macht also mit einem Spiel leicht mehre Plätze gut. Wer verliert, wird ebenso leicht nach unten durchgereicht.

„Da müssen zwei Punkte her – ohne wenn und aber“, hat Niklas Seifert über die kommende Partie beim Abstiegskonkurrenten gesagt und damit die kollektive Einstellung seiner Mannschaft zum Ausdruck gebracht. Die wird es in Leichlingen mit einer sehr stabilen Abwehr zu tun bekommen und einer variablen Offensive. „Sie können beides: Tempo spielen und den gebundenen Angriff“, weiß Jan Anton.

Das gelte umso mehr nach der Rückkehr von Mittelmann Valdas Novickis, der sich lange mit einer Achillessehnenverletzung plagte, nun aber wieder das Spiel seiner Mannschaft lenkt. Wie die ASG darauf reagieren will? Anton fasst es mit einem kleinen Scherz zusammen: „Am besten spielen wir so, dass wir die Ersten vorne sind und die Ersten hinten.“ Handball kann so einfach sein. . .