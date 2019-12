Die Hinrunde ist noch nicht beendet – doch nach acht Partien kann Uwe Landau bereits ein überaus positives Zwischenfazit ziehen. „Wir haben uns eine tolle Ausgangsposition erarbeitet“, freut sich der Trainer der Handballerinnen der Ahlener SG (4.) vor den beiden bis zur Winterpause noch anstehenden Spielen.

Landau sieht Qualitäten bei der TSG

„Der VfL Sassenberg ist zwar unangefochten Tabellenführer – aber wir spielen um Platz zwei mit, und das ist angesichts der Bedingungen sensationell“, findet er. Von der TSG Harsewinkel (10.), am Samstag ab 16 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle zu Gast, will sich Landau die gute Laune nicht verderben lassen. „Wir dürfen den Gegner allerdings nicht unterschätzen, auch wenn er derzeit um den Klassenerhalt spielt“, betont er und sieht durchaus Qualitäten bei der TSG.

ASG personell gut bestückt

„Die spielen sehr dynamisch und mit viel Tempo“, weiß er zu berichten. „Für uns gilt es, aus einer stabilen Deckung heraus zu einfachen Toren zu kommen.“ Abzuwarten bleibe, wie sich die personelle Lage am Samstag darstelle. Erfreulich: „Ich kann wohl wieder die B-Jugendlichen einsetzen“, so der ASC-Coach.