Noch zwei Partien haben die Handballerinnen von Eintracht Dolberg im Dezember vor der Brust – und ein klares Ziel vor Augen: „Ich will in diesem Jahr kein Spiel mehr verlieren“, gibt Sebastian Kastner Einblick in seinen vorweihnachtlichen Wunschzettel. Was nicht sonderlich bescheiden wirkt, ist angesichts der verbleibenden Gegner – ihres Zeichens Letzter und Vorletzter – ein Anspruch, den man als bislang verlustpunktfreies Team durchaus formulieren kann.

Nur ein Sieg zählt für Kastner

Vor dem Jahresabschluss am 15. Dezember gegen den Soester TV wartet an diesem Sonntag (17 Uhr) zunächst das Heimspiel gegen Schlusslicht TV Beckum. „Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Enttäuschung“, betont Kastner, merkt aber auch an: „Wir tun uns da manchmal schwer und spielen dann wie der Gegner. Wenn wir aber alle Spielerinnen an Bord haben, müssen wir gewinnen“, sieht der SVE-Trainer – mit seinem Team zuletzt 24:22-Sieger beim Werler TV – der Partie gegen die noch punktlosen Beckumer sehr zuversichtlich entgegen.