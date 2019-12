Einen Bigpoint fürs Selbstwertgefühl verbuchte die Ahlener SG 2 beim 31:31 (11:20)-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten TG RE Schwelm. Dabei schien die Partie zunächst einen ganz anderen Verlauf zu nehmen. „Zur Pause sah es aus, als könnte es böse für uns enden“, bekannte Interimstrainer Mats Reckzügel.

Mit 11:20 lag die ASG zurück. Dabei hatte sie aus Reckzügels Sicht abgesehen von ihrem 0:5-Fehlstart (5.) gar nicht so viel verkehrt gemacht. Die 5:1-Deckung erfüllte ihre Funktion, die Ahlener nahmen den Spielgestalter der Gäste an die Leine. Vorne aber produzierten sie eine Fahrkarte nach der anderen. Diese Nachlässigkeit im Ahlener Angriff bestrafte Schwelm ein ums andere Mal mit einem Gegenstoß.

A-Jugend-Quartett belebt das Spiel

Beim Stand von 15:25 (37.) begann die ASG, allmählich ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen. „Wir waren treffsicherer, haben uns endlich belohnt. Wir sind in einen Flow gekommen und haben gemerkt: Da geht noch was“, sagte Reckzügel. Auch von den A-Jugendlichen Finn Bernemann , Tom Fleuth, Til-Colin Schmidt und Christopher Supenkamp gingen nun wertvolle Impulse aus.

Immer wieder kamen die Gastgeber per Tempogegenstoß zum Erfolg. In der 53. Minute setzten sie schließlich zu einem Acht-Tore-Lauf an, mit dem sie aus einem 22:30 ein 30:30 machten. An diesem Gleichstand krallte sich die ASG fest und holte einen verdienten Punkt. „So ein Spiel kannst du auch haushoch verlieren. Aber die Jungs haben eine wahre Energie-Leistung gezeigt“, lobte Mats Reckzügel den Kampfgeist seiner Mannschaft.

ASG 2: Wilmes, Bernemann – Hubbig (2), Funke, Fleuth (6/2), Wieneke (2), Gatzemeier (1), Osthaus (1), Schmidt (1), Supenkamp (6), Rotert (1), Schemann (5), Horn (6/5)