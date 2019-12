Kantersieg für die Bezirksliga-Handballer von Eintracht Dolberg: Die Mannschaft von Trainer Andreas Schwartz hat zu Hause den HC Heeren-Werve mit 37:27 (19:14) geschlagen. Das am Ende überdeutliche Ergebnis verdeckt jedoch, dass es sich die Gastgeber lange selbst unnötig schwer machten.

„Das war sicher nicht unsere beste Leistung“, gestand SVE-Coach Andreas Schwartz. „Wir waren eigentlich in allen Belangen nur bei 70 Prozent – vor allem bei der Einstellung“, fand er. „Vielleicht war es also ganz gut, dass wegen der Konkurrenzveranstaltungen in Dolberg nur 40 Zuschauer da waren. Ansehnlich war das Spiel jedenfalls nicht.“

Seine Mannschaft hatte nach dem jüngsten Derbysieg in Beckum erkennbar Motivationsprobleme. Erst recht, als es schon früh so aussah, als stünde die Eintracht schon als Sieger fest. Nach 0:1- und 1:2-Rückstand hatten die Hausherren nämlich per Fünf-Tore-Lauf zunächst auf 6:2 (10.) und dann auf 10:4 (15.) gestellt.

Anschließend stellten sie jedoch ihre Bemühungen weitestgehend ein, wenn man von den beiden starken Torhütern Lucas Mächling und Robin Muer absieht. Deshalb musste Schwartz in der Kabine und später beim Timeout lautstark seinen Unmut kundtun. Zumal die Gäste eine gute Viertelstunde vor dem Ende nur noch mit zwei Treffern hinten lagen (23:21). Immerhin: Gegen Ende half die Gardinenpredigt. Kaum hatte sich der SVE zusammengerissen, zog er auch schon vorentscheidend zum 28:21 (49.) davon.

SVE: Mächling, Muer – Heißt (4), Heickmann (3), Westhues (4), Johannwiemann (6), Krabus (1), Lodenkemper (1), Brentrup (1), Schlieper (1), Heising (6), Supenkamp (7/2), Litwin (1), Lauf (2).