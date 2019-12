Krachende Vorhandschläge am Fließband: Duell der Giganten begeistert Ahlener

Boll gegen Franziska ? Der Zehnte gegen den Fünfzehnten der aktuellen Weltrangliste? Auf diesen Leckerbissen mussten am Sonntag rund 1050 Zuschauer in der restlos ausverkauften Friedrich-Ebert Halle beim Kräftemessen der Tischtennis-Giganten zwischen Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken verzichten. Franziska war kurzfristig erkrankt und musste noch am Spieltag selbst abreisen.

Ein Grund, Trübsal zu blasen? Sicher nicht. Denn beim verdienten 3:1-Erfolg des Rekordmeisters Düsseldorf über die als Tabellenführer angereisten Saarbrücker gab es für die Fans trotzdem absolute Tischtennis-Feinkost mit allen Facetten, die der Sport zu bieten hat. Und das Ganze auch noch mit einem Sahnehäubchen am Ende, das nicht nur spielerisch auf höchstem Niveau war, sondern auch noch reichlich Spannung bot. Für echte Tischtennis-Sommeliers war also alles dabei.

Begegnung auf Augenhöhe

Doch der Reihe nach: Zu Beginn des Duells der Giganten tritt Timo Boll gegen die Nummer zwei der Gäste an. Die Hürde Christian Pletea nimmt der seit Jahren unangefochtene deutsche Ausnahmespieler souverän in drei Sätzen. Zu Beginn der Partie geht zunächst noch ein Raunen durch die Halle, als Boll mit 0:4 in Rückstand gerät. Doch den macht der Routinier schnell wieder weg. 11:8 gewinnt er den ersten Satz mit einem krachenden Vorhand-Topspin, der für großen Jubel auf den Rängen sorgt. In den nächsten beiden Sätzen sieht der junge Rumäne kein Land mehr: 11:4 und 11:5 heißt es hier.

Eine Führung, die jedoch nicht allzu lange anhält, da der Saarbrücker Spitzenspieler Shang Kun Düsseldorfs Anton Källberg ebenfalls klar in drei Sätzen bezwingt. Immer wieder hat der Chinese Kun die besseren Argumente und kontert selbst extrem harte Vorhandschläge mit seiner starken Rückhand.

Boll versus Kun

Das Spiel steht zu diesem Zeitpunkt auf des Messers Schneide. Ob das Pendel in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt, entscheidet das Duell der beiden an Nummer drei gelisteten Spieler Kristian Karlsson und Tomas Polansky. Der Düsseldorfer Karlsson ist als 24. der Weltrangliste bekannt für seine knallhart geschlagene Vorhand. Und von der gibt es für Polansky kein Entrinnen. Ein ums andere Mal schlagen die Bälle Karlssons ein und sorgen für einen glatten Erfolg in drei Sätzen.

Mit diesem Sieg beschert er seiner Borussia einen Matchball. Und den muss nun Timo Boll im Duell der Spitzenspieler gegen Shang Kun verwandeln. Beide Kontrahenten kennen sich aus früheren gemeinsamen Tagen in der chinesischen Liga. Und beide haben den jeweils anderen schon besiegt.

Dementsprechend konzentriert gehen die Kontrahenten ins Spiel. Schon der erste Satz zeigt alles, was den Tischtennissport ausmacht. Nach sehr ansehnlichen Ballwechseln hat Kun beim Stand von 10:9 einen Satzball. Doch das scheint Timo Boll, angetrieben vom Ahlener Publikum, nicht groß zu stören. Mit einer eiskalten Rückhand gleicht er zunächst aus, um dann den Satz noch zu drehen.

Super Atmosphäre in Ahlen

Auch der zweite Satz geht mit 11:6 an Boll. Die Vorentscheidung? Beileibe nicht. Denn im dritten Satz dreht der Saarbrücker Spitzenspieler mächtig auf und trifft auf einmal auch schwierige Bälle. Das setzt sich im vierten Satz fort, der ebenfalls an Kun geht. Damit geht es in den entscheidenden fünften. Hier dreht Timo Boll, erneut angepeitscht von den Rängen, selbst wieder auf und gewinnt klar mit 11:4.

„Ich habe heute von den vielen Zuschauern und der guten Stimmung profitiert“, freut sich Düsseldorfs Nummer eins Timo Boll über die Stimmung in der Ahlener Friedrich-Ebert-Halle. „Eine super Atmosphäre, es hat Spaß gemacht, hier Gast zu sein“, pflichtet ihm sein Trainer Danny Heister bei. Das sehen offensichtlich auch die Zuschauer so. Denn vor dem Autogrammtisch bildet sich eine meterlange Schlange. Dieser Tischtennis-Leckerbissen in Ahlen macht offensichtlich Appetit auf mehr.