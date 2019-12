Eines Spitzenspiels würdig: Viel Lob für Ausrichter DJK Vorwärts Ahlen

„Das ist hier mit viel Leidenschaft organisiert, so wie sich das für ein Spitzenspiel gehört“, freut sich Andreas Preuß , Manager des Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf . Es ist ein Lob, das den Verantwortlichen der DJK Vorwärts Ahlen runtergehen dürfte wie Öl.

Denn schließlich haben sie einen enormen Aufwand betrieben, um am Sonntag den Classico der Tischtennis-Bundesliga zwischen Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken ausrichten zu können.

63 Helfer – ein Ziel

Vom Hallenboden über die Deckenbeleuchtung bis hin zum technischen Equipment und vielen weiteren Details: Wenn die Tischtennis-Topstars um Timo Boll auf Reisen gehen, muss unglaublich viel organisiert sein. Für das Spiel am Sonntag hatte die DJK ein 63-köpfiges Helferteam gebildet. „Der Aufwand ist schon wahnsinnig“, sagte Hartmut „Hattu“ Heitkötter, Geschäftsführer der Tischtennis-Abteilung.

Bereits am Tag zuvor bauten die Verantwortlichen bis spät in die Nacht in der Friedrich-Ebert-Halle auf, achteten auf Details und gingen den Plan für den folgenden Tag durch. Und der ging voll auf: Am Sonntag ist die Halle schon zwei Stunden vor Spielbeginn fast voll. Die Zuschauer brennen auf das Topspiel der Tischtennis-Bundesliga. „Die Halle ist rappelvoll, wir sind froh, dass wir das geschafft haben“, jubiliert Vorwärts-Chef Martin Metzner.

Neuauflage in Zukunft?

Zusammen mit Tischtennis-Abteilungsleiter Stephan Baukmann übergibt er kurz vor dem Beginn noch Vorwärts-Trikots an Andreas Preuß und Borussia Düsseldorfs Pressesprecher und Abteilungsleiter Bundesliga Alex Schilling. Dann geht es begleitet von einer Lichtshow und einem Auftritt der Cheerleader der DJK Vorwärts Ahlen los mit dem Spektakel. Fast alle Ballwechsel, die an Borussia Düsseldorf gehen, werden frenetisch beklatscht.

Froh über diese großartige Kulisse ist auch das Team des deutschen Rekordmeisters aus der Landeshauptstadt, das den 1. FC Saarbrücken im Spitzenspiel mit 3:1 besiegt. „Für so eine Kulisse tragen wir unsere Heimspiele gerne auch mal woanders aus, das macht den Jungs richtig Bock“, würdigte Alex Schilling die perfekte Organisation der Gastgeber aus Ahlen. Das sei keineswegs eine Selbstverständlichkeit und die Borussia habe das auch schon anders erlebt.

Nur Lob also für die DJK Vorwärts, die es mit diesem Höhepunkt im Jubiläumsjahr noch einmal richtig krachen lässt und dafür von allen Seiten positive Resonanz bekommt. „Das war echt eine geile Veranstaltung. Wir sind total happy“, freut sich Martin Metzner kurz nach dem Spiel, während sich eine meterlange Warteschlange vor dem Autogrammtisch bildet. So viel Anerkennung von allen Seiten. Schreit das nicht nach einer Fortsetzung? „Wir denken schon an eine Folgeveranstaltung“, lässt Martin Metzner durchblicken. Zuzutrauen ist auch das der DJK Vorwärts auf jeden Fall.