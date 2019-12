Bereits heute absolviert Vorwärts Ahlen das letzte Spiel vor der Winterpause. Um 19.30 Uhr empfängt die A-Liga-Elf von Trainer Oliver Glöden den SuS Enniger. „Wir haben am Samstag Weihnachtsfeier. Da wäre es nicht so schlau gewesen, Sonntag zu spielen“, nennt der Übungsleiter den Grund für die frühere Ansetzung der Partie. „Enniger ist uns netterweise entgegenkommen.“

Dennoch hat die DJK noch eine Rechnung aus der 1:2-Hinspielpleite mit dem Tabellenelften zu begleichen – und dafür hat sich die Glöden-Elf am Sonntag beim 6:0-Erfolg in Lette schon warm geschossen. „Wir sind heiß, das wieder geradezurücken“, verrät der Ex-Profi. Dafür würde ihm die gleiche Vorstellung wie am vergangenen Wochenende reichen.

Gewarnt ist Vorwärts aber trotzdem. Denn Enniger fertigte jüngst Roland 2 mit 4:2 ab. Dennis Rinke traf dabei gleich vier Mal. „Den muss man immer auf dem Zettel haben“, weiß auch Glöden. Neben den Langzeitverletzten fehlen ihm Moritz Lüdemann und Robert Kroll. Der Einsatz von Nils Hahne ist fraglich.