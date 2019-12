Vorwärts Ahlen geht mit Sieg über SuS Enniger in die Pause

Ahlen -

Mit einem Sieg über SuS Enniger hat sich Vorwärts Ahlen in die Winterpause verabschiedet. Doch so souverän wie zuletzt bei der 6:0-Gala in Lette trat die Truppe von Coach Oliver Glöden bei Weitem nicht auf.