Stille Nacht: Ahlener SG unterliegt dem OHV Aurich

Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet an diesem Tag. Vor dem Anwurf hatte Geschäftsführer Andreas Bartscher noch ein paar Worte des Danks ans Publikum gerichtet, ihm für seinen „Enthusiasmus“ und sein „lautstarkes Anfeuern“ im zurückliegenden Jahr gedankt. Doch ausgerechnet während des letzten Heimspiel des Jahres blieb es dann seltsam still auf der Tribüne.

„Es war ruhig heute – draußen, aber auch bei uns auf der Platte“, wunderte sich ASG-Torwart Maurice Behrens . Dabei hätte die Mannschaft jede Unterstützung gut gebrauchen können. Denn sie bot dem OHV Aurich über 60 Minuten ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sie nur hauchdünn mit 27:29 (15:16) das Nachsehen hatte.

Auf Augenhöhe

„Das ist sehr ärgerlich, weil wir auf Augenhöhe waren. Aber wenn du unten stehst, verlierst du so ein Spiel“, haderte Sascha Bertow. Der ASG-Trainer sah eine ordentliche Vorstellung seiner Sieben. Die leistete sich anfangs genau wie die Gäste ein paar Fehler zu viel, weshalb es munter hin und her ging. Erst nach 15 Minuten lag die ASG durch den starken David Wiencek beim 8:6 erstmals mit zwei Toren vorn. Das kassierten die Ostfriesen per Drei-Tore-Lauf zum 8:9 (18.) aber gleich wieder ein.

Weil sein Team nun aus der Spur zu geraten schien, nahm Bertow binnen drei Minuten gleich zwei Auszeiten und leitete Korrekturmaßnahmen ein. So machten die Hausherren aus einem 10:11 (21.) ein 13:11 (26.). Zur Pause lag die ASG dennoch mit 15:16 hinten. Nach dem Wechsel ging es ausgeglichen weiter. Bis zum 19:18 (38.) per Tempogegenstoß von Nico Wunderlich waren die Ahlener auf Kurs. „Dann hatten wir einen Bruch im Spiel“, konstatierte Maurice Behrens.

Hülsbusch-Hechtsprung als Rettungstat

„Wir haben uns schwer getan, sind zu wenig in die Nahtstellen gegangen“, pflichtete ihm Kreisläufer Philipp Dommermuth bei. Neun Minuten lang mussten die ASG-Fans auf einen weiteren Treffer ihrer Mannschaft warten. Dass Aurich in dieser Phase nicht weiter als bis auf 19:21 (47.) wegzog, war auch Thies Hülsbusch geschuldet, den Andreas Bartscher im Vorfeld als Beispiel für „Kampfkraft und Einsatz“ adelte.

In seinem letzten Heimspiel für die ASG brillierte Hülsbusch, als er seine Farben per Hechtsprung mit einer Rettungstat vor dem verwaisten Ahlener Kasten vor einem Gegentor bewahrte. Er war es auch, der schließlich den Bann mit dem 20:21 (47.) brach. Das 24:24 (54.) kurz darauf aber sollte der letzte Gleichstand bleiben. Weil die ASG Pech im Abschluss hatte und eine Überzahl kurz vor dem Ende nicht mehr nutzte, ging sie als Verlierer vom Feld. Stille.