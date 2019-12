13:8 stand es bereits zur Pause, das Endergebnis von 27:16 für die Schwartz-Sieben sprach Bände. „Bergkamen war angesichts der Personaldecke von Anfang an nur auf Schadensbegrenzung bedacht“, befand Eintracht-Coach Andreas Schwartz. Der lobte die Einstellung seiner Mannschaft und die spielerische Verbesserung gegenüber der Vorwoche. „Die Chancenverwertung betrug aber maximal 60 Prozent. Da waren die Jungs einfach schon mit dem Kopf beim Hamm-Spiel und das ist auch in Ordnung“, so Schwartz.

Am Freitag geht es zum derzeitigen Tabellenzweiten, dem die Dolberger diesen Platz vor der Winterpause noch abknöpfen wollen. „Bergkamen war die Pflicht, jetzt kommt die Kür“, meint Schwartz.

SVE: Muer, Mächling – Westhues (4), Heißt (4), Heickmann (3), Krabus (2), Lodenkemper (2), Brentrup (3), Schlieper (2), Heising (1), Supenkamp (5), Litwin (1).