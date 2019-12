Auch unter ihrem neuen Trainer Uwe Bekston musste die ASG-Zweite eine weitere Niederlage hinnehmen. Beim PSV Recklinghausen unterlag sie denkbar knapp mit 22:23 (11:11). „Gemessen an unseren Voraussetzungen haben wir das Beste draus gemacht“, urteilte Bekston, der lediglich eine Rumpftruppe mit nur einem Auswechselspieler an den Start schicken konnte.

Zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Ruven Osthaus am Rücken. 40 Minuten lang hielt die ASG trotzdem tapfer mit und hatte in Torwart Jonas Hüsken einen überragenden Rückhalt. „Wir waren bis zum Schluss im Spiel, am Ende haben uns aber ein wenig Kraft und Kondition gefehlt“, befand Bekston.

ASG 2: Hüsken, Wilmes – Osthaus (4), Schemann (2), Funke, Rotert, Hubbig (4), Horn (11/5), Lorenz