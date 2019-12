Schöne Bescherung – Aramäer schlägt ASK Ahlen mit 5:1

Schließlich holte die Truppe des Dreigestirns Gabriel Cicek , David Sari und Heinz Schroth im Derby gegen ASK einen 5:1 (3:0)-Sieg und verließ deswegen zum ersten Mal seit dem neunten Spieltag den letzten Tabellenplatz.

„Wir werden immer besser. Wir schießen jede Woche mehr Tore und kassieren weniger Gegentreffer. Da ist ein positiver Trend erkennbar“, resümierte ein gut gelaunter Schroth lachend. „So können wir auf jeden Fall beruhigter in die Winterpause gehen.“

Ernüchterung auf ganzer Linie herrschte dagegen bei ASK. „Wir waren total von der Rolle. Es kam mir so vor, als ob wir gar nicht auf dem Platz waren. Von A bis Z hat gar nichts gepasst“, war Übungsleiter Serkan Aldemir enttäuscht.

Schwach starteten die Gäste in die Partie. „Wir sind nicht gelaufen und haben Aramäer einfach machen lassen“, schüttelte Aldemir mit dem Kopf. Das desolate Auftreten der Gäste spielte dann auch noch hervorragend in den Matchplan der Hausherren. Denn die wollten sich ohnehin erst auf eine kompakte Defensive konzentrieren und erst im Anschluss aufspielen. „Die Jungs haben unsere Vorgaben zu 100 Prozent umgesetzt. Wir haben nach Ballgewinn schnell hinten raus gespielt und waren vorne immer wieder gefährlich“, berichtete Schroth. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir ein Tor erzielen.“

Fußball-Kreisliga A Beckum: Aramäer Ahlen - ASK Ahlen 1/34 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

25 Minuten dauerte es dann, bis Aramäer zum ersten Mal jubeln durfte: Eine Flanke von Thomas Tunc von der rechten Seite vollendete Nicolas Karagün zum 1:0. Das 2:0 durch Paul Thomsen ließ nicht lange auf sich warten (31.) und auch den dritten Streich legten die Gastgeber noch vor dem Seitenwechsel durch Senad Colic nach Vorarbeit von Tim Kreitinger nach (43.).

Im zweiten Durchgang schalteten die Gastgeber etwas zurück und ließen ASK gewähren. Viel kam dabei aber nicht zustande. Stattdessen netzte Stefan Wegmann den ersten Nadelstich zum 4:0 ein (72.). Marius Christel traf wenig später nach einer Einzelaktion zum 1:4 (75.). Mehr als etwas Ergebniskorrektur war das aber nicht. Kurz vor Abpfiff stellte Wegmann mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (87.). Weitere Möglichkeiten ließen Michele Heitkötter und Vesco Hamidovic ungenutzt.

„Wir haben uns nach der Pause etwas geschüttelt – aber nur minimal. So ein Spiel wie heute habe ich noch nie erlebt. Das war ein kompletter Black-Out, ein katastrophaler Tag“, war Aldemir über die Ursachen ratlos. Schroth freute sich unterdessen umso mehr und lobte sein Team: „Das war ein riesiger Verdienst von der gesamten Mannschaft. Die Leistung war einfach klasse.“

Aramäer: Tas – Kleinickel, Erlei, Thomsen (78. Ves. Hamidovic), Karagün (65. Fohrmann), Erduvan, Tunc, Colic (60. Schomaker), S. Wegmann, Kreitinger, Kapcak. – ASK: Cicek – Taser, Ece, Carsanbali, Christel, Okan, Gemec, Em. Kurt (72. I. Covit), E. Bak, Yildirim (46. Kalay), Güney.

Aramäer: Tas – Kleinickel, Erlei, Thomsen (78. Ves. Hamidovic), Karagün (65. Fohrmann), Erduvan, Tunc, Colic (60. Schomaker), S. Wegmann, Kreitinger, Kapcak

ASK: Cicek – Taser, Ece, Carsanbali, Christel, Okan, Gemec, Em. Kurt (72. I. Covit), E. Bak, Yildirim (46. Kalay), Güney

RW Vellern – SV Neubeckum 1:5

Mit dem fünften Sieg in Serie geht der Spitzenreiter in die Winterpause. Maurice Hansmann hatte für Vellern früh die Führung besorgt (3.). Allerdings zeigten sich die Gäste davon unbeeindruckt und drehten die Partie durch Luis Einhoff (13.) und Timo Wagner (45.). Im zweiten Durchgang unterlief Carmelo Zambeletti ein Eigentor zum 3:1 für den SVN (78.). Sean Barth machte dann mit einem Doppelpack den Deckel drauf (80./ 86.).

Roland Beckum 2 – TuS Wadersloh 0:3

Vorwärts Ahlen hatte am Mittwoch mit einem 1:0-Sieg gegen Enniger vorgelegt und übergangsweise den dritten Platz übernommen. Doch Wadersloh hat sich erwartungsgemäß zurückgemeldet. Gegen Rolands Reserve brauchten die Gäste zwar eine Halbzeit lang, um warm zu werden. Erst im zweiten Durchgang schoss dann aber Florian Burmann den TuS in Führung (48.). Johannes Kleinedieckmann sorgte mit seinen zwei Treffern für die Entscheidung (54./FE, 65.).

Westfalia Vorhelm – Germania Lette Ausfall

Bereits am Samstag wurde der Platz in Vorhelm für unbespielbar erklärt. Die Begegnung zwischen der Westfalia und Germania Lette ist daher ausgefallen. „Der Rasen sah am Donnerstag schon sehr tief aus. Der Regen der letzten Tage hat dann sein Übriges dazu getan“, sagte TuS-Coach Dennis Averhage. „Wir hätten gerne gespielt, aber das hätte keinen Sinn gemacht.“ Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Fortuna Walstedde – Germania Stromberg 4:4

Ein wahres Torspektakel bekamen die Zuschauer vor der Winterpause geboten. Lars Paschko schoss die Gastgeber früh in Führung (5.). Danach drehten Niklas Spiekermann (8.), Sommay Pruksachart (13.) und Dennis Neufeld (16.) binnen weniger Minuten die Partie. Sebastian Spiekermann setzte vor der Pause noch einen drauf (42.), ehe Marcel Brillowski mit dem Pausenpfiff auf 2:4 verkürzte (45.+2). Im zweiten Durchgang bestimmten die Fortunen dann das Geschehen und belohnten sich für ihren Aufwand noch mit zwei Treffern durch Kai Eckert (60.) und Nico Rosendahl (87.). Bei den Gästen flog zudem Daniel Swierczek mit Gelb-Rot vom Platz (49.). Bei Walstedde sah Till Starkmann die Ampelkarte (90.+1).

SuS Ennigerloh – SKS Ahlen 8:2

„Ennigerloh hat in den letzten beiden Wochen geschwächelt. Gegen uns waren sie leider wieder zurück in ihrer alten, starken Form und haben sich den ganzen Frust von der Seele gespielt“, meinte SKS-Spielertrainer Dennis Tulgay. Dementsprechend chancenlos war der Aufsteiger beim Tabellenzweiten. Hendrik Hohmann (5., 13., 49.), Christoph Schmiebusch (10., 16., 27., 28.) und Bastian Kux (46.) steuerten die Treffer für den SuS bei. Für Suryoye betrieben Petros Tarambuskas (40.) und Benjamin Türkoglu (61./FE) Ergebniskosmetik. „Wir haben gar keinen Zugriff bekommen und waren in den Zweikämpfen viel zu passiv. Ennigerloh hat den Freiraum im Mittelfeld sehr gut genutzt. Wir waren machtlos“, so Tulgay.

SpVg Oelde – SuS Ennigerloh 2 4:0

Die Reserve von Ennigerloh kassierte in Oelde die vierte Niederlage in Folge. Marvin Stollmeier markierte die Führung für die Hausherren (44.). Nach dem Seitenwechsel wurde es durch Tim Stricker (46.), Nils Bollmers (78.) und Jens Hörster (89.) deutlich.