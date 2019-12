Die Partien der HLZ-Jugend im Überblick:

TuS Ferndorf – HLZ mA 35:35

Die männliche A-Jugend des HLZ ist in der Oberliga beim TuS Ferndorf nicht über ein 35:35 (23:19) hinausgekommen. Die Mannschaft von Christopher Brehl erwischte keinen guten Start, lag zunächst mit 4:8 (8.) hinten. Nach einem zwischenzeitlichen 15:15 (23.) setzten sich die Gastgeber bis zur Pause wieder auf vier Treffer ab. Nach dem Wechsel machte sich das HLZ daran, den Vorsprung abzuknabbern und kam nach 39 Minuten zum 26:26. Bis zum Schluss legte Ferndorf immer wieder um einen oder zwei Treffer vor, konnte aber stets wieder eingefangen werden. Nächstes Spiel: TuS Oespel-Kley – HLZ mA (11. Januar, 17 Uhr)

Müssingen-B. – HLZ mB1 25:25

Nur zu einem Remis reichte es auch für die männliche B1 in der Oberliga. Vom TuS Müssingen-Billinghausen trennten sie sich 25:25 (13:10). Zunächst lag die Sieben von Frederik Neuhaus mit 8:5 vorn, geriet dann aber mit 9:10 in Rückstand. Nach der Pause wurde es zunehmend hitziger. Trotz Unterzahl gelang es den Ahlenern, sich auf 23:20 abzusetzen. Doch in doppelter Unterzahl kassierten die Gäste Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich. Trainer Frederik Neuhaus war angefressen: „6:3 Zweiminutenstrafen gegen uns sind nicht tragbar bei dem Spielverlauf und der Härte, die die Gastgeber an den Tag gelegt haben,“ bemängelte Neuhaus das Entscheidungsverhalten der Unparteiischen. Nächstes Spiel: HLZ mB1 – Westfalia Kinderhaus (11. Januar, 18 Uhr)

Ibbenbüren – HLZ mB2 28:28

Die Punkte teilen musste auch die männliche B2-Jugend des HLZ in der Verbandsliga. Bei der JSG Ibbenbüren kam sie zu einem 28:28 (20:13). Die erste Hälfte lief dabei ganz und gar nicht nach Wunsch. Die Ahlener legten einen Fehlstart hin, lagen mit neun Treffern im Hintertreffen (10:19/22.). Besser machten sie es nach der Pause. Die Abwehr hatte nun mehr Zugriff und im Angriff holte sie Tor um Tor auf und kam nach toller Aufholjagd noch zu einem Remis. Nächstes Spiel: BSV Roxel – HLZ mB2 (11. Januar, 15 Uhr)

BVB Dortmund – HLZ wB 31:18

Eine heftige 18:31 (11:13)-Klatsche gab es derweil für die weibliche B-Jugend in der Oberliga-Vorrunde beim BVB. Bis zur Halbzeit hielten die Ahlenerinnen gut mit, lagen mit nur zwei Toren Differenz noch in Reichweite. Doch im zweiten Durchgang drehten die Dortmunderinnen auf und kauften dem HLZ per Sieben-Tore-Lauf zum 20:11 (35.) rasch den Schneid ab. In der Folge baute der BVB seinen Vorsprung souverän aus und gewann letztlich ebenso klar wie verdient.