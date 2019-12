Wie von den „WN“ bereits vor einigen Tagen berichtet, verlässt Marko Onucka Rot-Weiß Ahlen und schließt sich zum Jahreswechsel dem TuS Bövinghausen an. Das bestätigte der Oberligist nun auch offiziell. Der 31-Jährige hatte die Verantwortlichen vor einiger Zeit über seinen Wechselwunsch informiert.

„Es ist zeitlich immer schwieriger für mich geworden, an vier bis fünf Tagen pro Woche nach Ahlen zu fahren. Ich hätte es nicht mehr zu allen Einheiten geschafft und daher habe ich mich zu diesem Schritt entschieden, obwohl er mir schwerfällt, weil ich eine wirklich wunderbare Zeit in Ahlen hatte. Ich werde den Verein und die Fans in bester Erinnerung behalten und wünsche RWA alles Gute im neuen Jahr“, so Marko Onucka, der den Ahlener Fans vor allem durch seinen typischen Kobra-Torjubel in Erinnerung bleiben wird. Onucka erzielte in 31 Pflichtspielen 14 Tore.