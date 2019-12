Gleich vier Talente aus der männlichen B1-Jugend des Handball-Leistungs-Zentrum Ahlen wurden vom Handballverband Westfalen für den Deutschland-Cup nominiert, der am Donnerstag in Berlin beginnt.

Dabei trifft die männliche Westfalenauswahl des Jahrgangs 2003 bis Sonntag auf die Auswahlen der anderen Landesverbände Deutschlands um unter ihnen den Sieger zu ermitteln. Das Turnier gilt gleichzeitig als zentrale Sichtungsmaßnahme für den Kader der Jugend-Nationalmannschaft.

Bei Sichtungen überzeugt

Jan Holtmann, Jannis Hoff, Jasper Mevenkamp und Florian Danker überzeugten die Auswahltrainer in den vergangenen zwei Jahren bei diversen Sichtungsveranstaltungen und Lehrgängen und dürfen nun gemeinsam mit ihren zwölf weiteren Team-Kollegen den Handballverband Westfalen beim DHB in Berlin vertreten.

Holtmann und Hoff waren bereits Anfang des Jahres im Aufgebot der Westfalenauswahl bei der ersten DHB-Sichtung in Heidelberg und präsentierten ihren Auswahl-Trainern und den Nationalmannschaftssichtern ihr Können. Jasper Mevenkamp spielte da noch für den HV Schleswig-Holstein und wechselte im Sommer an die Werse in HLZ. Florian Danker ist sogar als Jungjahrgang des Jahres 2004 in den Westfalenauswahlkader 2003 nominiert worden. Seit Herbst besitzt Danker ein Zweifachspielrecht im HLZ Ahlen , wo er zusätzlich zu seinem Heimatverein HTV Hemer nun auch in der höchsten Spielklasse, der Oberliga Westfalen, auf Punktejagd geht.

Zwei im erweiterten Kader

Besonders freut sich HLZ-Trainer Frederik Neuhaus darüber, dass neben den vier nominierten Spieler noch weitere HLZ-Spieler im erweiterten Kader der Westfalenauswahl spielen. So ist mit Fynn Stratmann gleich noch ein weiteres HLZ-Talent des Jungjahrgangs 2004 auf der Liste des Handballverbands nominiert. Mit Jan Ferkinghoff, der derzeit Top-Scorer der Oberliga Westfalen ist, verfügt das HLZ zusätzlich über einen weiteren Auswahlspieler des Jahrgangs 2003, der ebenfalls mehrfach an Lehrgängen der Westfalenauswahl teilgenommen hat.

„Wir gratulieren allen Talenten der Westfalenauswahl zur Nominierung und wünschen ihnen viel Erfolg in Berlin“, freute sich auch HLZ-Leiter Ludger Trost über die erneut starke Vertretung eigener Spieler in der Landesauswahl. „Dieser Erfolg zeigt erneut, dass wir mit unserem Konzept seit vielen Jahren auf dem richtigen Weg sind und auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind“, so Trost.