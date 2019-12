Ganz oben an die Tabellenspitze – da wollte ASK Ahlen im zweiten Jahr in der Kreisliga A hin. Ernüchterung herrscht bei dem ambitionierten Club nun nach der ersten Halbserie. Denn für die Mannschaft von Trainer Serkan Aldemir hat es in 18 Partien bislang nur zu 21 Punkten gereicht. Heißt: Platz elf. Und heißt ebenfalls: Das Saisonziel, um den Aufstieg mitzuspielen, ist schon lange begraben.

Zu Saisonbeginn zu viele Verletzte

„Wir sind definitiv nicht mit der Hinrunde zufrieden“, sagt der Übungsleiter dementsprechend. „Wir haben schlecht angefangen und konnten uns erst nach sieben bis acht Wochen fangen“, blickt er auf den mauen Saisonstart zurück. Nach hinten heraus seien dann schon wieder die gleichen Probleme da gewesen. „Uns fehlten einfach zu viele Spieler. Entweder waren sie verletzt oder anderweitig nicht da. Das konnten wir nicht kompensieren und uns nicht einspielen“, beklagt Aldemir.

In Zahlen bedeutete das maximal Platz sieben am zweiten Spieltag. Danach bewegte sich ASK nur noch zwischen dem achten und dem 13. Rang hin und her.

ASK verpennt erst immer die Schluss-, dann die Anfangsphase

„Gerade in den ersten Partien haben wir die letzten 15 bis 20 Minuten immer verpennt. Da haben wir ganz, ganz viele Punkte liegen gelassen. Uns fehlte die nötige Konzentration“, weiß der Coach und verweist unter anderem auf das 2:2 in Oelde oder das 4:4 in Stromberg. Auch die 3:6-Pleite gegen Vorhelm stört den Trainer immer noch: „Wir haben 30 Minuten hochklassigen Fußball gezeigt und sind dann eingebrochen.“

Anders sah es in den Schlusszügen der Hinrunde aus, wo ASK vor allem in der Anfangsphase eines jeden Matches komplett neben sich stand und die Gegner zu Treffern einlud. Der TuS Wadersloh (0:3 aus ASK-Sicht), Neubeckum (0:5) und Aramäer Ahlen (1:5) nahmen es dankend an.

Kommende Saison soll es keine Ausreden geben

Für die Rückrunde wünscht sich Aldemir nun, dass seine Mannschaft die Saison „vernünftig zu Ende bringt“. „Wir werden jetzt jede Partie als Endspiel betrachten“, kündigt er an. Ebenso fordert er von seiner Truppe ein, noch mehr zu arbeiten: „Die Jungs können Fußball spielen. Sie zeigen es nur nicht oft genug. Da fehlt uns die Konstanz. Wir müssen wieder Freude am Fußball bekommen, dann geht es ganz schnell wieder aufwärts.“

Nachjustierungen für den offensiven Bereich hat ASK ebenfalls schon im Blick. Als Neuzugang vermeldet der Club Tunay Özdemir von Vorhelms Reserve. Ein weiterer Offensivakteur soll in der Winterpause folgen. Abgänge gebe es dagegen keine. Im Hintergrund – das verrät der Übungsleiter – laufen aber derweil schon die Planungen für die neue Saison. „Wir haben höhere Ziele und wollen ab der nächsten Spielzeit keine Ausreden mehr gelten lassen“, sagt Aldemir.

Davor muss der Tabellenelfte aber erst einmal die Rückrunde absolvieren. Das erste Training nach der Pause findet am 4. Februar statt.