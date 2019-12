Ahlener SG spielt schon groß auf

Vor allem aber hatte der erste Turniertag schon unterhaltsame Spiele zu bieten. Die Zuschauer hat´s gefreut, die Fußballer ebenfalls. Schließlich spendierten die Fans den Kickern des Öfteren Szenenapplaus – etwa als ASG-Torhüter Hendrik Rauf mit einem sehenswerten Distanzschuss gegen ASK das 2:0 markierte. Oder als RWA-Schlussmann Rene Grabowski gegen die Stadtauswahl zu einer sehenswerten Flugeinlage ansetze. Oder als Dolbergs Luk Wiedemann das zwischenzeitliche 1:1 gegen ASK erzielte. Aber der Reihe nach.

ASK stellt spontan zweite Mannschaft

In der Gruppe A fiel kurzfristig Suryoye aus. „Die haben sich heute Vormittag abgemeldet, weil wohl zu viele Akteure verletzt sind“, erklärte Thomas Vienhues von Vorwärts Ahlen. Spontan stellte ASK dafür eine zweite Mannschaft mit Spielern aus dem A- und C-Liga-Team. Diese gemischte Truppe zog sich am schon achtbar aus der Affäre, als sie zum Auftakt Aramäer Ahlen mit 5:4 schlug. In der zweiten Begegnung gegen FSG bezahlte ASK 2 dafür Lehrgeld und ging mit 2:7 unter.

Apropos FSG: Der Vorjahreszweite traf am ersten Turniertag auch auf Rot-Weiß Ahlen, landete in der Neuauflage des Vorjahresendspiels aber keine Überraschung. Der Oberligist behielt mit 5:0 die Nase vorn. „Schade, wir standen in den ersten Minuten richtig gut und hatten sogar die erste Chance. Aber irgendwann kam dann der Fehler, für den wir sofort bestraft wurden“, meinte FSG-Vorsitzender Bernd Theismann. „Jetzt gehen Aramäer, ASK 2 und wir alle mit der gleichen Ausgangslage von drei Punkten in den zweiten Tag“, ergänzte er.

Westfalia und ASG in Gruppe B bereits in Form

Zwei Pleiten (1:6 gegen RWA, 3:5 gegen Aramäer) musste dagegen die Stadtauswahl hinnehmen, die aus Akteuren von Vorwärts 2 und Vorhelm besteht. „Gegen Aramäer haben wir unnötige Gegentore bekommen. Die Niederlage gegen Rot-Weiß war keine Überraschung“, bilanzierte Jörg Böhle, der die Truppe coacht. Aber: „Die Jungs kämpfen.“

In der Gruppe B spielte die Ahlener SG als B-Ligist groß auf und sicherte sich mit zwei Siegen über ASK (4:2) und Vorwärts (3:1) eine gute Ausgangslage für den zweiten Tag. Noch besser machte es Vorhelm mit zwei Erfolgen über Dolberg (9:1) und Vorwärts (6:2). ASK hat sich mit einem Sieg über Dolberg (7:2) ebenfalls Minimalchancen auf das Weiterkommen gewahrt. Für Ausrichter Vorwärts und die Spielvereinigung sieht es dagegen schlecht aus: Beide Mannschaften gingen leer aus.