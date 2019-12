Fulminante Stadtauswahl liegt früh vorn

Für ordentlich Furore sorgte nämlich vor allem die Stadtauswahl, die von Almir Mehovic zusammengestellt wurde. Mit drei Siegen aus drei Spielen bei 22:5 Toren erarbeitete sich die Truppe die beste Ausgangslage für den finalen Turniertag. Besonders spannend war dabei der knappe 4:3-Erfolg gegen Vorjahressieger FSG Ahlen.

„Das war relativ ausgeglichen. Am Ende haben aber Kleinigkeiten den Ausschlag gemacht“, sagte Mehovic. Recep Asam hatte die FSG in Führung geschossen. Keine 40 Sekunden später hatten allerdings Ismail Yerli und Hüseyin Bayhan das Spiel schon für die Stadtauswahl gedreht. Bilal Topcu scheiterte anschließend am Aliminium, glich aber nur wenige Sekunden später doch noch aus (4.). Erkan Turp brachte dann die Freizeitsportgemeinschaft erneut in Front (8.), ehe Bayhan (9.) und Alen Duratovic (13.) die rassige Partie für die Auswahl entschieden.

36. Ahlener Hallenstadtmeisterschaften 2019 1/287 Foto: Lars Gummich

Kurz vor dem Abpfiff hatte Recep Asam noch die Möglichkeit zum 4:4, ließ diese aber liegen. „Wir würden unseren Titel schon gerne verteidigen, aber die Stadtauswahl ist einfach bombastisch“, erklärte FSG-Vorsitzender Bernd Theismann.

Seine Truppe hat es nun nicht mehr in der eigenen Hand, lauert aber natürlich mit bislang sechs gesammelten Punkten (8:0 gegen Vorhelm und 6:3 gegen Vorwärts) auf Patzer der Stadtauswahl. Die möchte – wie Mehovic verriet – am Sonntag noch stärker weitermachen. „Leider hat es krankheitsbedingt einige Absagen gegeben. Am Sonntag sind aber noch Deniz und Sefa Sahin mit dabei“, erzählte er.

Ein Wörtchen um den Titel mitreden wird aber auch Aramäer Ahlen. Der Vorjahreszweite holte aus drei Begegnungen ebenfalls sechs Punkte und geht als Dritter in den letzten Turniertag. Ausrichter Vorwärts sammelte ebenso zwei Siege (4:1 gegen ASK, 3:1 gegen Aramäer) und rangiert derzeit aufgrund einer schlechteren Tordifferenz auf Platz vier.

Nur ein Erfolg gelang unterdessen ASK. Der Fünfte bezwang nur Vorhelm mit 4:1 und verlor mit 2:4 gegen Aramäer und mit 1:4 gegen Vorwärts. Ebenfalls drei Zähler fuhr die Westfalia ein – allerdings absolvierte die Mannschaft aus dem Wibbeltdorf bereits vier Partien. Ohne einen einzigen Punkt ist die Ahlener SG momentan Siebter.