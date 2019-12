Überraschung – Zwei B-Ligisten sind weiter

„Ich bin super froh, dass sich die Mannschaft für die tollen Leistungen belohnt hat. Damit hatten wir den ersten Platz auch mehr als verdient“, freute sich Gemec über das Geschenk, das sich seine Mannschaft selbst gemacht hat. Dennoch hatte der Übungsleiter nicht damit gerechnet, dass sein junges Team die Maximalausbeute von zwölf Zählern verbuchen würde und neben Vorhelm auch ASK (4:2), Vorwärts (3:1) und Dolberg (6:2) auf die Barrikaden schickt.

Als weiterer Halbfinalist zog Westfalia Vorhelm aus Gruppe B in die Runde der letzten Vier ein. Die Wibbeltdörfler waren zwar punktgleich mit ASK – beide Teams sammelten sieben Zähler –, hatten aber das bessere Torverhältnis vorzuweisen (19:9 Treffer gegenüber 16:10).

RW Ahlen und Westfalia Vorhelm weiter

Keine Blöße gab sich derweil Favorit Rot-Weiß Ahlen in der Vorrunde und holte die Maximalausbeute von zwölf Punkten bei 29:1 Toren. „Wir haben eine souveräne Leistung gezeigt und müssen uns jetzt in der Finalrunde beweisen, um unseren Titel zu verteidigen. Wir werden aber auf jeden Fall mit großem Respekt an die Aufgabe rangehen“, erklärte Emrah Yasa.

Ahlener SG und die FSG sind die großen Überraschungen

Knapper ging es in Gruppe A im Kampf um den zweiten Platz zu. Dort hatte am Ende B-Ligist FSG die Nase vorn – wenn auch nur aufgrund eines besseren Torverhältnisses von 11:13. Denn punktetechnisch war der Vorjahreszweite mit sechs Zählern gleichauf mit Aramäer (13:18 Tore) und ASK 2 (10:22). „Wir haben leider zu viele Tore gegen Rot-Weiß kassiert“, ärgerte sich Aramäer-Trainer Heinz Schroth über die 0:9-Klatsche gegen den Oberligisten. „Das war heute leider ausschlaggebend.“ Zudem habe sein Team zu viele Chancen liegen gelassen.

Strahlende Gesichter gab es dagegen bei der FSG. „Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Am Ende war es zwar doch etwas knapper, aber es hat gereicht“, bemerkte Bernd Theismann. Das persönliche Ziel des Vorsitzenden – das verriet er – war zumindest der Einzug ins Halbfinale. Ob es noch einmal mit der Endspielteilnahme klappt? „Träumen darf man heute Nacht“, offenbarte Theismann lachend.

Stadtauswahl bleibt punktlos

Ohne Punkte beendete die Stadtauswahl das Turnier. Nach den beiden Pleiten gegen Rot-Weiß Ahlen (1:6) und Aramäer (3:5) am ersten Turniertag hatte das Team von Jörg Böhle auch am Samstag zwei Mal das Nachsehen: Beide Male reichte es nur zu jeweils einer 2:3-Niederlage gegen ASK 2 und FSG. „Wir haben uns ungeschickt angestellt, weil wir eigentlich die besseren Möglichkeiten hatten“, meinte Böhle. Dennoch sei er mit der Vorstellung seiner Truppe zufrieden gewesen. „Die Jungs haben gut gekämpft. Leider hat es nicht zu einem Punkt gereicht.“

Vorwärts Ahlen streicht die Segel

Ausrichter Vorwärts musste unterdessen bereits in der Vorrunde die Segel streichen. Die Schwarz-Weißen vom Lindensportplatz verloren drei Partien und waren nur gegen Dolberg siegreich. „Wir sind halt gute Gastgeber“, kommentierte Vorsitzender Martin Metzner das Resultat. Ein kleiner Trost für die DJK: Der 11:1-Sieg über Dolberg war der höchste in der gesamten Vorrunde. Die Spielvereinigung ging insgesamt leer aus, war aber kurzzeitig am Rande einer Sensation, als der C-Ligist gegen ASG eine Zwei-Tore-Führung herausschoss. Später drehte ASG die Begegnung und gewann deutlich mit 6:2.

Da war die Bande hinüber... Das kaputte Stück wurde aber schnell ausgetauscht. Foto: Jonas Vienhues

Übrigens: Während des Auftaktspiels am Samstag zwischen der Stadtauswahl und ASK 2 wurde bei einem Zweikampf ein Stück der neuen Bande zerstört. Kurzerhand setzte Ausrichter Vorwärts ein altes Stück ein, sodass es rasch weitergehen konnte.