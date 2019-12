Dass der Weg zum Titel nur über sie führen würde, machte die Stadtauswahl bereits am ersten Turniertag klar. Wie ein heißes Messer die Butter zerteilte sie der Reihe nach ihre Gegner. Nach drei Siegen in den ersten drei Spielen büßte sie von ihrer Überlegenheit auch am Sonntag nichts ein. Mit 5:2 gegen ASK und 5:3 gegen Aramäer setzte sie ihren Lauf fort.

Im letzten Spiel kam es dann zum Aufeinandertreffen mit der DJK Vorwärts. Die Truppe des Ausrichters hatte ebenfalls noch Chancen auf den Turniersieg – wenn sie die Stadtauswahl mit mindestens sieben Treffern schlagen würde. Bis auf ihre 2:6-Pleite gegen die FSG hielten die Gastgeber Kurs, behielten gegen ASK (4:1), Aramäer (3:1), die ASG (4:0) und Westfalia Vorhelm (4:1) die Oberhand. Somit hatten sie auch im direkten Duell die (theoretische Chance) auf den Titel.

Vorwärts ein würdiger „Final“-Gegner

Die schrumpfte nach zwei Treffern von Hüseyin Bayhan (3.) und Ismail Yerli (10.) gen Null. Doch Vorwärts gab nicht klein bei, kam durch Frank Böhle (14.) und Aushilfskeeper Klaus Fröse (15.), der den etatmäßigen aber verletzten Torwart Carsten Vandenbrück vertrat, noch zum 2:2-Ausgleich. Und hatte sogar die Möglichkeit zum Siegtreffer, den Sven Schneider jedoch vergab. Hüseyin Bayhans Wunsch „einmal zu Null zu spielen“ erfüllte sich damit nicht.

Dennoch krönte sich die Stadtauswahl verdientermaßen zum neuen Champion. „Durch unseren Vorteil bei der Tordifferenz wussten wir, dass wir gegen Vorwärts nicht ans Limit gehen müssen. Aber wir sind alle super glücklich“, sagte Almir Mehovic. Ob er mit seinem Team auch 2020 am Start ist? „Als Titelverteidiger haben wir uns dafür qualifiziert“, flachste Mehovic.

FSG enttäuscht völlig

Vorjahressieger FSG Ahlen enttäuschte diesmal hingegen auf ganzer Linie. Zunächst noch aussichtsreich im Rennen, hatte die knappe und äußerst bitte 3:4-Niederlage gegen die Stadtauswahl in der Vorrunde die Wirkung eines Fallbeils. Am zweiten Tag wirkte der Vorjahressieger gegen ASK (1:3), die ASG (2:2) und Aramäer (0:3) lustlos, kam überhaupt nicht mehr in Fahrt.

FSG-Vorsitzender Bernd Theismann zollte dem neuen Gewinner fair Respekt: „Die Stadtauswahl ist einfach bombastisch.“