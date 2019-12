RW Ahlen lässt sich auch von Ahlener SG nicht stoppen und triumphiert erneut

Die Rot-Weißen setzten sich im Finale mit 5:3 durch, hatten somit im gesamten Turnierverlauf nicht einen Punkt abgegeben und dabei 39:5 Tore erzielt. Das nennt man wohl souverän.

Dass der härteste Gegner dabei ganz zum Schluss kam, war nicht nur daran zu sehen, dass die Rot-Weißen sich gegen die ASG mehr Gegentreffer fingen als zuvor im gesamten Wettbewerb. Auch RWA-Spieler Stefan Kaldewey zollte dem fünf Klassen tiefer spielenden Gegner Respekt. „Das war auf jeden Fall der härteste Gegner. Sie hatten eine gute Spielanlage, haben gut gekämpft. Das Finale hat richtig Spaß gemacht“, lobte er.

Kaldewey selbst hatte den Favoriten in der 2. Minute in Führung gebracht. Als Torschützenkönig Timon Schmitz (5.) und Duran Turan aus der A-Jugend (6.) wenig später zum 3:0 nachlegten, sah es früh nach einer einseitigen Nummer aus. Doch das änderte sich in der zweiten Hälfte. Denn Spielertrainer Kemal Gemec ließ seine ASG mit einem Doppelschlag (14./15.) zum 3:2 wieder hoffen. Und selbst in der letzten Minute, als Jonas Schmalz zum 4:3 aus RWA-Sicht verkürzte, schien noch alles möglich. Doch Lucas Berger machte in der Schlussminute den Deckel drauf. Zwischendurch hatte Duran Turan mit dem 4:2 (18.) für Beruhigung gesorgt.

Dennoch: Die ASG, die so weit gekommen war, durfte zufrieden sein – und war es auch. „Natürlich bin ich etwas traurig, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte Kemal Gemec. „Aber RWA hat einfach besser gespielt. Für meine Mannschaft aus 18-, 19- und 20-Jährigen freut es mich aber einfach, dass sie diese tolle Erfahrung hier machen durfte.“

Die ASG hatte zuvor im Halbfinale im Duell der B-Ligisten die ebenfalls stark aufspielende FSG mit 8:3 aus dem Wettbewerb geschossen. Rot-Weiß hatte wiederum die Westfalia aus Vorhelm mit 5:1 bezwungen. Im Spiel um Platz drei setzte sich die Westfalia dann im Neunmeterschießen mit 8:7 durch (siehe Kasten links).

Zurück zum zweiten Sieger: Die ASG hatte nämlich einen sehr guten Grund, sich richtig Mühe zu geben. ASG-Urgestein Herbert Rauf hatte „seinem“ Team über das gesamte Wochenende die Daumen gedrückt hatte und sich den Pokal gewünscht. „Das Finale heute haben wir für ihn gespielt“, sagte Gemec. „Wir hatten ihm versprochen: Am Sonntag bekommst du deinen Pokal. Jetzt soll er halt mit dem zweiten Platz zufrieden sein“, so Gemec lachend.

Augenscheinlich war der erste Fan seiner Mannschaft das auch. Bei der Siegerehrung gab es für jeden eine Umarmung. So kann man dann auch mit einem verlorenen Endspiel ganz gut leben.

Westfalia gewinnt Spiel um Platz drei im Neunmeterschießen

Im Spiel um Platz drei standen sich die Unterlegenen aus dem Halbfinale – Westfalia Vorhelm und die Freizeitsportgemeinschaft – gegenüber und lieferten sich ein Duell, das eines Endspiels würdig gewesen wäre. Mustan Mutlu (5./14./20.) und Daniel Arcioglu (6./12.) für die FSG sowie Philipp Kaldewei (9.), Davin Wöstmann (14./16./19.) und Marvin Brüggemann (20.) hatten für eine hochspannende Partie gesorgt, in der B-Ligist FSG lange in Führung lag. Genau genommen sogar fast die gesamte Zeit. Nur beim 4:4 in der 19. Minute (Wöstmann) und beim 5:5 Sekunden vor dem Schluss (Brüggemann) lag die Westfalia mal nicht in Rückstand. In einer zum Ende hin ruppiger werdenden Partie war sie geduldig geblieben und zwang die FSG ins Neunmeterschießen. Dort setzte sich die Westfalia dann mit insgesamt 8:7 durch.

Schmitz und Bayhan sind die Torschützenkönige

Rot-Weiß Ahlen stellte nicht nur als Mannschaft den Gewinner des Turniers, sondern auch den besten Einzelschützen. Timon Schmitz krönte sich mit seinen elf Treffern bei den Senioren zum Torschützenkönig. Bei den Alten Herren kam der treffsicherste Akteur ebenfalls aus den Reihen des Turniersiegers. Hüseyin Bayhan netzte für die Stadtauswahl sogar ganze zwölf Mal ein.