Altbekannter und neuer Jubel: Das war der Budenzauber 2019

Die 36. Auflage der Ahlener Hallenstadtmeisterschaft ist Geschichte. Wie in den Vorjahren auch war an Rot-Weiß Ahlen bei den Senioren wieder kein Vorbeikommen.

Der Oberligist war – vielleicht mal vom Finale gegen die Ahlener SG abgesehen – kaum gefordert und haushoch überlegen, obwohl er auch mit drei A-Jugendlichen auflief. Für Stefan Kaldewey waren die Stadtmeisterschaften trotzdem mehr als ein Schaulaufen: „Wir haben wirklich jeden Gegner ernst genommen, weil man in der Halle eben keinen unterschätzen darf. Die können alle Fußball spielen. Ich persönlich fand, das war eine sehr gute Abwechslung zwischen den Feiertagen. Und wir haben unser Spiel gut umgesetzt und – wie ich finde - auch verdient gewonnen.“ Da hätte Kaldewey angesichts der Statistik von 39:5 Toren für die Rot-Weißen vermutlich niemand widersprochen.

Westfalia schnappt sich Bronze

Den Stadtprimus wollte naturgemäß jede Mannschaft erst so spät wie möglich als Gegner haben. Für die Vorhelmer Westfalia klappte das aufgrund von „nur“ Platz zwei in ihrer Gruppe nicht. Denn deshalb traf sie schon im Halbfinale auf RWA und unterlag dort ziemlich klar mit 1:5. Der Ehrentreffer von Philipp Woestmann, erzielt in der allerletzten Minute, wurde auch von den Rängen fast wie ein Siegtor bejubelt.

36. Ahlener Hallenstadtmeisterschaften 2019 1/287 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

„Das hört sich auf jeden Fall besser an als ein 0:5“, sagte augenzwinkernd dazu Simon Büscher, der den A-Ligisten in der Halle betreute. Ein bisschen trauerte er noch dem suboptimal verlaufenen ersten Turniertag hinterher, der die TuS den möglichen Gruppensieg kostete. „Gegen ASK und ASG waren es 50:50-Spiele. Die ASG hatte es aber verdient. In der Halle würde ich sie mit dem Kader eher als guten A-Ligisten sehen“, so Büscher.

Vienhues wünscht ASG den Aufstieg

Eine Einschätzung, die wohl auch Vorwärts-Turnierleiter Thomas Vienhues teilt. Bei der Siegerehrung lobte er den Zweitplatzierten nicht nur, sondern äußerte auch den Wunsch, dass der Stadtnachbar möglichst noch in dieser Saison den Wiederaufstieg in die A-Liga schaffen möge. „Das wäre für uns alle toll“, so Vienhues.

Einen ganz starken Auftritt hatte auch B-Ligist FSG hingelegt, der erst im Halbfinale an der ASG gescheitert war (3:8) und dann später im Spiel um Platz drei erst im Neunmeterschießen der Westfalia unterlag. „Die acht Gegentore im Halbfinale waren mir zu viele. Aber da sieht man den Klassenunterschied in der Halle, und wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, die die ASG stark ausgenutzt hat“, sagte FSG-Vorsitzender Bernd Theismann.

Licht und Schatten bei der FSG

Der erneute Einzug ins Finale wäre für ihn das „Krönchen“ auf ein starkes Turnier gewesen. „Wir hatten leider nur sieben Mann zur Verfügung. Das soll aber keine Ausrede sein. Insgesamt sind wir mit dem Halbfinale sehr, sehr glücklich. Schließlich haben wir viele Mannschaften hinter uns gelassen, die eigentlich weit vor uns sind“, so Theismann. Vor dem Spiel um Platz drei witzelte er noch: „Ich weiß gar nicht, ob wir die Partie spielen müssen. Wir sollten lieber gleich ein Neunmeterschießen machen.“ Wenig später kam es dann genau dazu. Nur die Bronzekrone war der FSG trotzdem nicht vergönnt.

Noch weiter entfernt vom Treppchen waren die Alten Herren der FSG – und das obwohl sie in den Vorjahren stets eine feste Größe gewesen waren. Ohne ihren zur Stadtauswahl abgewanderten Torjäger Hüseyin Bayhan und vor allem – nach der bitteren 3:4-Pleite gegen eben jene Stadtauswahl – ohne erkennbare Lust blieb die FSG diesmal weit hinter den Erwartungen zurück und belegte lediglich Rang fünf. Das galt auch für Westfalia Vorhelm, die ebenfalls nicht an die Leistungen der Vergangenheit anknüpfte.

Teuer verkauften sich dagegen Aramäer und Vorwärts Ahlen. Vor allem die DJK bot dem überlegenen Turniersieger, der Stadtauswahl, im letzten Aufeinandertreffen trotz minimaler Erfolgsaussichten tapfer die Stirn und knöpfte ihr ein 2:2-Unentschieden ab.