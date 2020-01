Von wegen RWA-Dominanz: Ahlener SG und Westfalia Vorhelm gewinnen

Das erste Sportevent des Jahres gehört traditionell den Kindern, denn die spielen stets Anfang Januar ihren Stadtmeister in der Friedrich-Ebert-Halle aus. So auch an diesem Wochenende. Wobei. . . so ganz stimmt das mit dem Stadtmeister ja nicht. Bei den Minis wird zwar gespielt, einen Sieger aber darf es offiziell nicht geben – das gefällt nicht nur.

Weiterhin stößt nämlich diese Regelung des Verbandes, die schon im vergangenen Jahr galt, auf großes Unverständnis bei Trainern, Betreuern und Eltern. Der Tenor dazu: „Warum spielen wir denn eine Stadtmeisterschaft aus, wenn es hinterher keinen Sieger gibt?“ Doch an den Statuten gibt es eben kein Vorbeikommen.

Doppelter Favoritensturz: RWA bleibt am ersten Tag ohne Titel

Meistens galt das bisher auch für die Mannschaften von Rot-Weiß Ahlen , die in manchen Jahren gleich alle Altersklassensiege einheimsten. Nicht so am Samstag, dem ersten Tag der Jugend-Hallenstadtmeisterschaften. Bei den Minikickern behielt nämlich die Ahlener SG eine makellose Weste und sicherte sich verdient den Titel, den es ja nicht geben darf. Vom Ausrichter Vorwärts Ahlen gab es deshalb einen Pokal mit dem Zusatz „Für besonders gute Leistungen in diesem Turnier“.

Für Trainer Stefan Jakob – und alle anderen – war es trotzdem die Stadtmeisterschaft. Den ASG-Coach überraschte der Sieg nicht mal wirklich, denn sein Team war zuletzt als Jungjahrgang Vizemeister geworden. „Alles andere als der Titel kam für mich heute hier nicht in Frage. Wir waren zwar nicht der klare Favorit, aber für mich war klar, dass wir Stadtmeister werden“, sagte er.

Erstmals nahmen die U9-Mädchen von Rot-Weiß Ahlen am Turnier teil, denen gegen die Ahlener SG 2 auch gleich ihr erster Sieg gelang. „Das hat uns gut getan. Und es war schön zu sehen, wie unsere Mädels jubeln können“, war RWA-Abteilungsleiter Martin Temme begeistert. Sein Kollege Matthias Rauf (ASG) stellte nach dem Spiel mit einem Lächeln fest: „Hoffentlich verkraften unsere Jungs diese Niederlage. Nicht, dass sie ein Trauma bekommen.“ Bei der Siegerehrung waren indes alle Spieler gleich, denn jeder und jede erhielt einen kleinen Pokal als Erinnerung an diesen Tag.

Reines Vorhelmer Finale bei der E-Jugend

Favoritensturz Nummer zwei folgte gleich im Anschluss beim Turnier der E-Junioren. Da hatte der Modus mit drei Gruppen zur Folge, dass sich zwei Gruppensieger bereits im Viertelfinale gegenüberstanden. Mit Rot-Weiß Ahlen und der ersten Mannschaft von Westfalia Vorhelm waren es dann zufällig auch die beiden mutmaßlich besten Teams des Wettbewerbs. In diesem Duell setzten sich die Kicker aus dem Wibbeltdorf mit 2:0 durch. Im Halbfinale traf die Westfalia dann auf die erste Mannschaft der Ahlener SG und siegte mit 1:0.

Das andere Semifinale bestritten Vorwärts Ahlen 2 und Westfalia Vorhelm 2, indem sich wiederum die Vorhelmer klar mit 3:0 durchsetzten. Damit gab es ein reines Vorhelmer Finale, in dem die erste Mannschaft schnell mit 1:0 in Führung ging. Die zweite Mannschaft gab aber nicht auf und kämpfte sich zurück, doch am Ende behielt die Erste die Nerven und siegte verdient mit 4:1.

„Wir haben ein tolles Finale gesehen. Beide Teams haben ihr Spiel gemacht und wir sind stolz darauf. Leider war der Turniermodus etwas unglücklich, aber so kamen wir in den Genuss, ein reines Vorhelmer Finale zu haben“, freute sich Trainer Jonas Brüggemann über den Titel.

Bei Ausrichter Vorwärts Ahlen hatten sie das Problem mit den drei Gruppen übrigens durchaus im Vorfeld erkannt. „Es wurde dann das Viertelfinale extra noch einmal ausgelost, denn das schien uns am fairsten zu sein“, so Pressesprecher Jonas Vienhues. Am Ende des ersten Tages zogen die Veranstalter ein gelungenes Fazit. Bis auf ein paar kleinere Verletzungen blieben die Partien weitgehend fair.

Bericht über den zweiten Tag folgt