Er betreut derzeit das Reserveteam und wurde am vergangenen Donnerstag seiner neuen Mannschaft vorgestellt. Marco Tittmann bringt viel Handballerfahrung mit, kennt Verein und Mannschaft und braucht daher keine große Eingewöhnungszeit, schreiben die Dolberger. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und auf eine eingespielte Truppe. Wir wollen in dieser Saison weiter ganz oben mitspielen und ich denke, dass die Mannschaft definitiv das Zeug dazu hat“, so der neue Trainer.

Sein Vorgänger Sebastian Kastner hat ihm eine optimale Ausbeute hinterlassen. Die erste Damenmannschaft hat bislang noch kein Spiel verloren und belegt mit 16:0 Punkten den ersten Platz in der Bezirksliga . Handball-Abteilungsleiter Markus Ebel bedankte sich bei der Trainervorstellung gleichzeitig bei Sebastian Kastner für die erfolgreiche Arbeit in der Vergangenheit.