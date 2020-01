Vier Titel für vier Vereine

So viel Überraschung gab es schon jahrelang nicht mehr. Dem Turnier tat das aber nur gut.

Nachdem sich bereits am Samstag die Minikicker der Ahlener SG den Titel gesichert hatten und wenig später die E-Junioren von Westfalia Vorhelm folgten, waren am Sonntag F- und D-Jugend an der Reihe, wo sich schließlich Vorwärts Ahlen und die Rot-Weißen die Krone aufsetzten.

Munter ging es zu in der Friedrich-Ebert Halle . Teilweise wurde es gar richtig laut, gerade wenn die Kinder des Ausrichters Vorwärts Ahlen auf dem Parkett unterwegs waren. Getragen von dem Jubel der Eltern, packten gleich beide Teams der DJK den Einzug ins Halbfinale der F-Jugend. Dorthin schafften es auch Rot-Weiß und die ASG.

F-Jugend: Vorwärts Ahlen gewinnt souverän

Zum Leidwesen der Schwarz-Weißen trafen die beiden Vorwärts-Teams schon vor dem Endspiel aufeinander. Die erste Mannschaft setzte sich in diesem Duell deutlich mit 3:0 durch. Das andere Semifinale verlief deutlich spannender. Die ASG zeigte ein Spiel auf Augenhöhe und siegte gar im Neunmeterschießen mit 5:3. Im Finale gewann Vorwärts aber dann ziemlich souverän mit 3:0.

Zum Abschluss der beiden intensiven Sporttage spielten dann mit den D-Junioren die ältesten Fußballer. Dazu kamen auch die C-Jugend-Mädchen von Rot-Weiß Ahlen – und die zeigten den Zuschauern, warum sie zurecht mitkicken, denn nur ganz knapp verpassten sie den Einzug ins Halbfinale. Ausgerechnet im letzten Vorrundenspiel hatten sie gegen Gruppensieger RWA 1 antreten müssen. So zog die Ahlener SG 2 noch an den Mädchen vorbei.

In der Gruppe B das gleiche Bild: RW Ahlen 2 und die Ahlener SG 1 holten die meisten Punkte. So kam es im ersten Semifinale zum Duell ASG 1 gegen RWA 1 und die Orangenen behielten mit einem 1:0-Sieg die Oberhand. Somit war der Titelfavorit erneut ausgeschaltet. Wieder kein Titel für Rot-Weiß, dachten deshalb alle in der Halle.

D-Jugend: RWA-Zweite nutzt die letzte Titelchance

Im zweiten Halbfinale drehte das Team von RW Ahlen 2 die Begegnung aber in den Schlusssekunden und zog mit einem 3:2-Sieg ins Finale ein. Ein vermeintlich ungleiches Endspiel stand nun auf dem Plan. Der Altjahrgang der ASG gegen den Jungjahrgang von RW Ahlen. Normalerweise eine klare Sache, doch nicht dieses Mal: Die RWA-Zweite gewann verdient mit 3:1 und holte damit den letzten möglichen Titel der diesjährigen Stadtmeisterschaften.

„Wir haben dann doch noch die Ehre von Rot-Weiß Ahlen gerettet, und ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Das hat am Ende richtig Spaß gemacht“, freute sich Trainer Bilal Topcu. Zumal seine Jungs im gesamten Turnier mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und spielerischer Klasse überzeugt hatten. „Wir haben gezeigt, dass wir es verdient haben, auch wenn ich gerne unsere erste Mannschaft im Finale als Gegner gehabt hätte, um den direkten Vergleich zu haben“, sagt Topcu.

Ausrichter Vorwärts mit Turnier zufrieden

Für RW Ahlen endete die Hallenstadtmeisterschaft damit noch einigermaßen versöhnlich. Für alle anderen Vereine waren es schon vorher ziemlich erfolgreiche Titelkämpfe gewesen. „Das waren vier Turniere, die richtig Spaß gemacht haben. Gerade hätte ich Lust, noch ein paar zu sehen“, bekannte Kevin Lohmann von Ausrichter Vorwärts Ahlen.

Alles in allem war es ein Wochenende, das Werbung für den Jugendfußball gemacht hat. Dazu hatten sich die Eltern und Verwandten im Griff und es gab ein faires Miteinander aller Vereine. Da dies in der Vergangenheit nicht immer so gewesen war, bleibt nur zu hoffen, dass es in den nächsten Jahren so bleibt. Damit endete das Jubiläumsjahr der DJK Vorwärts Ahlen mit einem rundherum gelungenem Turnier.