Der plötzliche Tod von Ahlens Handball-Drittliga-Torwart Andreas Tesch (31) hat die Ahlener SG zu Beginn des Jahres erschüttert. Der junge Familienvater brach nach dem Training in der Kabine zusammen und starb wenig später in einer Klinik. Die Mannschaft, die diese Tragödie hautnah miterlebt hat, steht weiterhin unter Schock und versucht dieses schreckliche Ereignis mit Hilfe von Fachleuten zu verarbeiten, schreibt der Verein.

„Worte können die aktuelle Gefühlslage im Verein nicht ausdrücken. Wir haben einen herzensguten Menschen, einen Freund verloren. In den vergangenen Tagen und Stunden haben uns unzählige Beileidsbekundungen aus der gesamten Republik und dem Ausland erreicht“, so ASG-Sprecher Sven Sandbothe .

In all der Trauer denkt der Verein auch an die Familie von Andreas Tesch und steht mit ihr im engen Austausch. Der junge Familienvater hinterlässt nicht nur seine Frau, sondern auch die erst vor zehn Wochen geborene Tochter Ida. „Für uns als Verein ist es ganz klar, dass wir in dieser unfassbar schweren Zeit zusammenstehen und der Familie unseres Freundes Andreas bestmöglich helfen, so eben auch mit der Spendenaktion, die durch seinen Bruder Oliver ins Leben gerufen wurde“, sagt Sven Sandbothe.

Die finanzielle Unterstützung dient dazu, die Zukunft der kleinen Ida bis zur Ausbildung zu sichern und der Familie so eine Perspektive zu bieten.

Wer sich beteiligen möchte, kann das über zwei Internetseiten tun. Entweder direkt über https://paypal.me/pools/c/8lq3vlOgrg oder unter https://www.hlz-ahlen.de .