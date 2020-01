Vom Aufstieg spricht bei RW Ahlen zum Trainingsauftakt niemand

Zum ersten Mal im neuen Jahrzehnt trafen sich die Spieler von Rot-Weiß Ahlen zum Training. Zum Auftakt fehlte nur Sven Höveler aus beruflichen Gründen. Nachdem die beiden Spieler Marco Onuka und Robin Glinka im Winter den Verein verlassen haben, wird künftig auch Niklas Frede kürzer treten.

„Der Spieler kam mit der Bitte zu mir, aus privaten Gründen pausieren zu wollen, und dieser Bitte bin ich nachgekommen. Er soll den Kopf frei bekommen“, sagte Trainer Christian Britscho . Damit sind einige Plätze im Kader des Oberligisten vakant. Doch es könnte womöglich bald Nachschub geben.

Zwei Probespieler

Schon seit längerer Zeit im Training präsentiert sich Arton Balja, der zuletzt bei der U23 des SC Paderborn unter Vertrag stand. Ebenfalls vorspielen wird Rechtsverteidiger Phillip Aboagye, der seit der Insolvenz von Wattenscheid 09 auf Vereinssuche ist. „Er ist ein interessanter Spieler, der schon in der Jugend-Bundesliga beim VfL Bochum gespielt hat“, sagte Britscho.

Fußball-Oberliga Westfalen: RW Ahlen startet in die Winter-Vorbereitung 1/25 Foto: Marc Kreisel

Auf der Suche nach einem Stürmer als Ersatz für Marko Onuka führt der Verein intensive Gespräche. „Wir sind da schon sehr weit, es zu finalisieren. Es wird ein erfahrener Spieler sein, der uns sofort weiterhelfen kann“, verrät Britscho. Für die Vorbereitung setzt der RWA-Trainer einen klaren Schwerpunkt. Nach der Hinrunde haben die Verantwortlichen die Stärken und Schwächen analysiert. „Wir haben die beste Abwehr der Liga. In der Defensive werden wir daher bis auf Kleinigkeiten im Training nichts verändern.“

Vier Testspiele bis zum Rückrundenstart

Allerdings soll die Mannschaft verstärkt an einer besseren Chancenverwertung arbeiten. „Wir erspielen uns die Chancen, aber müssen sie brutaler ausnutzen, dann könnten wir fünf bis sechs Tore mehr auf dem Konto haben“, so Britscho. Er schickte zum Auftakt sein Personal auf die Waage, um zu überprüfen, ob die Feiertage Spuren hinterlassen haben. „Es war niemand dabei, der seine Werte nicht im Griff hatte, außer mir, aber daran arbeite ich“, flachste Britscho. Doch die Frage, wohin es für ihn und sein Team in der Rückrunde geht, wollte er nicht beantworten. Das Wort Aufstieg wird bei Rot-Weiß Ahlen (noch) nicht in den Mund genommen. Die Vereinsverantwortlichen wollen keinen Druck ausüben.

„Im Moment ist alles perfekt. Wir haben fünf Wochen Zeit zur Vorbereitung, um zum Heimspiel gegen den TuS Ennepetal auf den Punkt fit zu sein“, sagt Christian Britscho. Nach aktuellem Stand sind bis zum abermaligen Saisonstart am 9. Februar vier Vorbereitungsspiele geplant. Am Sonntag, 12. Januar, testet RWA beim SuS Kaiserau (14.30 Uhr). Die weiteren Partien finden am Wersestadion statt: Am Mittwoch, 15. Januar, geht es gegen SC Berchum/Garenfeld (18.45 Uhr); am Samstag, 18. Januar, gegen den TuS Haltern (14.30 Uhr) sowie am Samstag, 1. Februar, gegen Victoria Clarholz (14 Uhr).