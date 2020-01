Es hört sich tatsächlich nach reinstem Trainersprech an. Nach dem Motto: Das nächste Spiel ist immer das schwerste. Das ist Andreas Schwartz durchaus bewusst, als er eindringlich vor dem Tabellenachten TV Werne warnt. Deshalb unterstreicht es der Dolberger Handball-Trainer noch einmal: „Ich glaube wirklich, das wird mit das schwerste Auswärtsspiel der ganzen Saison.“

Schwartz hat aber nicht die schlechtesten Argumente auf seiner Seite, um diese Ansicht zu untermauern. Zwar weiß er natürlich darum, dass die Hausherren, die vergangene Saison noch Vierter geworden sind, derzeit mit Rang acht hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. „Ich halte sie aber für deutlich besser, als es die Tabelle zurzeit aussagt. Und ich glaube, die haben 2020 noch einiges vor“, sagt er.

TV Werne hat als einziges Team den Spitzenreiter geschlagen

Das überzeugendste Argument ist aber die Partie des TVW gegen die SGH Unna Massen, den Spitzenreiter der Bezirksliga . Gegen den hatten die Dolberger selbst schon spielen müssen. Zwar waren sie bei der 24:25-Heimniederlage nur ganz knapp unterlegen. Schwartz hatte der Auftritt des Gegners aber dermaßen überzeugt, dass er sich schon damals sicher war, dass Unna Massen am Ende das Rennen um den Aufstieg machen wird. Und gegen welche Mannschaft hat der Bezirksliga-Primus die bisher einzige Saisonniederlage einstecken müssen? Genau, gegen den TV Werne. Beweisführung abgeschlossen.

Gegner darf nicht in den Flow kommen

Zwei große Stärken hat Schwartz bei den Gastgebern (Samstag, 19 Uhr) ausgemacht: ihre mannschaftliche Geschlossenheit und ihren Kampfgeist. „Sie haben keinen herausragenden Kracher im Team, sind stattdessen unheimlich ausgeglichen besetzt und kommen wahnsinnig über die Emotionen“, weiß der SVE-Coach. „Wenn die zu Hause in einen Flow kommen, hat es jeder Gegner ganz schwer." Dass die Dolberger in der Fremde zudem schon wieder ohne die geliebte „Klebe“ auskommen müssen, macht die Sache für sie nicht unbedingt einfacher. „Klar, das mussten wir zuletzt in Hamm auch. Aber das ist trotzdem nicht unsere Komfortzone“, so Schwartz.

Vier Ausfälle beim SV Eintracht

Das gilt sicher auch für die personelle Situation. Auf den langfristigen Ausfall von Kreisläufer Matthias Litwin hat der SVE-Trainer reagiert und als Ersatz Michael Griese aus der Zweiten dauerhaft hochgezogen. Mit Julian Lauf, Björn Johannwiemann und Janik Heickmann fehlen am Samstag aber noch drei weitere Spieler, die privat verhindert sind. Die aber glaubt Schwartz mit seinem großen Kader ausgleichen zu können.