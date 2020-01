Es wird – so viel steht fest – kein ganz normales Heimspiel für die ASG-Frauen. Denn natürlich hat auch die Landesliga-Handballerinnen die Nachricht vom Tod ihres Vereinskameraden Andreas Tesch nicht unberührt gelassen. Sie beteiligen sich an der von „Teschis“ Bruder Oliver initiierten Spendenaktion, indem sie alle ihre Einnahmen am Wochenende zur Verfügung stellen.

Ansonsten ist das am Samstag (16 Uhr) anstehende Heimspiel gegen den FCV Wettringen 2 der Versuch, ein Stück Normalität in eine nicht normale Zeit zu bringen. Spielerisch hat sich die Mannschaft von Uwe Landau darauf mit einem Test gestern Abend beim Verbandsligisten Westfalia Kinderhaus vorbereitet.

Dabei sollte unter anderem eingeübt werden, wie die ASG mit dem voraussichtlich längerfristigen Ausfall der einzigen verbliebenen Kreisläuferin Svenja Ortmann umgehen soll. Die wird wegen Achillessehnenproblemen „Minimum sechs Wochen“ nicht zur Verfügung stehen, befürchtet Landau.

Das schon vorher bestehende Problem am Kreis hat sich für den Trainer damit noch einmal verschärft. Er reagiert darauf, indem er versucht, Außenspielerin Sabina Barthel umzuschulen. „Für so eine junge Spielerin ist das nicht das Schlechteste, wenn sie etwas Neues zu lernen hat“, findet Landau. Gegen die zweitbeste Abwehr der Liga wird Bartel gleich zeigen können, was sie bisher gelernt hat.