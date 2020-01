Der erste Treffer gelang Neuzugang Marcel Todte schon in der dritten Minute. Kurze Zeit später wurde er von Mike Phil erneut bedient, vergab jedoch. Als dann Sebstian Mai richtig Maß nahm und in der 18. Minute das 2:0 erzielte, waren die Ahlener aber richtig in der Partue und zeigten viele gute Spielzüge.

Die weiteren Treffer markierten Mike Pihl (24.), Francesco Di Pierro (41.), Rion Latifaj (47., 72.) und Adrian Cieslak (86.).

„Es war ein guter Test“, fasste sich Trainer Christian Britscho kurz. Bei dem Wetter wollten am Ende alle nur noch ins Warme. Weiter geht es am Samstag (14.30 Uhr), wenn der Regionalligist TuS Haltern kommt.

RWA:(1. Halbzeit) Schipmann – Stroemer, Nieddu, Höveler, Aboagye – Schmitz, Kaldewey, Di Pierro – Pihl, Todte, Mai. (2. Halbzeit) Isik – Schurig, Cieslak, Lindner, Eickhoff – Budak, Altun, Schmidt – Latifaj, Steinfeldt, Zengin.