Paukenschlag in der 3. Handball-Liga. Noch am Mittwoch war von der Ahlener SG die offizielle Verlegung der eigentlich für diesen Samstag geplanten Partie gegen die HC Rhein Vikings verkündet worden. Einen Tag später sieht es so aus, als würde dieses Spiel niemals nachgeholt. Denn die Vikings, genauer gesagt die HC Rhein Vikings UG als wirtschaftlicher Träger der 1. Herrenmannschaft der HSG Neuss Düsseldorf, will einen Eigenantrag auf Insolvenz stellen. Auf der Homepage des Vereins heißt es, der Spielbetrieb der ersten Mannschaft solle nicht fortgeführt werden. Damit stünde der bisherige Tabellenneunte, der schon 19:17 Punkte gesammelt hat, überraschend als erster Absteiger fest. Am unteren Ende der Tabelle würden davon zunächst die SG Menden Sauerland Wölfe (16.) und die Ahlener SG (15.) profitieren. Für die ASG gibt es allerdings einen Wermutstropfen. Denn weil alle bisherigen Ergebnisse gestrichen werden, verliert sie die zwei Punkte vom Anfang der Saison. Mitte September hatte die Mannschaft von Sascha Bertow das Hinspiel mit 33:29 gewonnen.