Gebrauchter Tag: SVE Dolberg kassiert erste Niederlage gegen TuS Jahn Dellwig

22:28 (10:16) hieß es gegen TuS Jahn Dellwig aus Sicht des Tabellenführers. Zwei kurzfristige Absagen der erkrankten Aline Thier und Nicole Falk gab es im Vorfeld. Beim Aufwärmen fiel auch noch Julia Keitemeier aus. Doch das erklärte den Auftritt nicht alleine.

„Wir haben dumme, einfache Fehler gemacht. Fangfehler, Passfehler, die wir sonst nie machen würden. Die Konzentration war bei null. Dazu haben wir unsere Chancen nicht verwertet“, so Tittmann , der die Heimpartie als „gebrauchtes Spiel“ zusammenfasste. SVE-Spielerin Eveline Pomplun beschrieb es noch auf der Platte so: „Heute läuft gar nichts bei uns.“

Dellwig machte es dagegen clever und weitgehend fehlerlos. Nach 1:5-Start (8.) ging es mit 10:16 in die Kabine. Und viel näher kam die Eintracht auch nicht mehr heran. „Ich find‘s gut, dass wir jetzt eine Woche Pause haben. Dann kann ich mit den Mädels in Ruhe trainieren“, so Tittmann.

SVE :Borgerding, Sahm – Krupski (5/4), Echtermann (3), Kaplan (1), Keitemeier, Pomplun, Westerfellhaus (4), Czajor, Mächling, Kreitinger (8/4), Kocker (1)