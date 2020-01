Der Neujahrsempfang des Fußballkreises hat schon Tradition. Dass Peter Wiethaup ihn leitet, ist dagegen eine Premiere gewesen. Schließlich ist der Vorsitzende von Westfalia Vorhelm ja erst seit 2019 auch der Fußball-Kreisvorsitzende. Und als solcher hat er sich für eine Neuerung entschieden. Dieses Mal wurden nämlich nicht nur Funktionäre, Schiedsrichter und verdiente Ehrenämtler eingeladen, sondern auch die Vereinsvertreter. „Das ist sehr gut angekommen“, fand Peter Wiethaup.

Dessen erste Amtshandlung im neuen Jahr war, seinen Rücktritt als Ehrenamtsbeauftragter zu verkünden. Mit Helmut Jürgenschellert hatte er aber auch gleich seinen Nachfolger dabei. Beide zusammen nahmen dann die Ehrungen verdienter Ehrenamtler vor.

Dabei wurde der Ahlener Peter Otte für seine langjährige Arbeit bei Rot-Weiß ausgezeichnet. Otte reinigt nicht nur das Stadion nach den Spielen, sondern fungiert noch als Fanbeauftragter und organisiert die Fahrten zu den Auswärtsspielen des Oberligisten.

Hubert Pötter (BW Sünninghausen) wiederum hat maßgeblich an den Eigenleistungen zur Neuerung der Vereinsanlage beigetragen. Steffen Huerkamp (ebenfalls BW Sünninghausen) erhielt den Preis für seine vielen Tätigkeiten im Verein und der Jugendabteilung, obwohl er auswärtig studiert.

Janina Jacdig (SpVgg Oelde) trainiert gleich drei Mädchenmannschaften und spielt selbst in der ersten Frauenmannschaft. Alle vier erhielten eine Ehrenurkunde und eine Ehrenamtsuhr des Deutschen Fußball-Bundes.

Das schien es schon gewesen zu sein mit den Ehrungen. Zwei hatte Helmut Jürgenschellert aber noch in petto: Ilhan Erdem und Friedhelm Schmidt. Der Unparteiische Erdem erhielt für seine langjährige Tätigkeit im Schiedsrichterwesen und als Lehrwart die goldene Verdienstnadel des FLVW. Friedhelm Schmidt (Westfalia Vorhelm) erhielt die silberne Verbandsnadel. Der Funktionär ist bei Fußballsündern gefürchtet, denn seit über 25 Jahren ist er als Spruchkammermitglied an den Strafen beteiligt. „Und das mehr als fair und immer im Sinne der sportlichen Gerechtigkeit“, so Jürgenschellert in der Laudatio.

Zum Abschluss des Neujahrsempfangs präsentierten dann die Hellbachsterne ihre aktuellen Showtänze zum anstehenden Ende der Karnevalssession. „Der Neujahrsempfang war ein voller Erfolg. Alle Anwesenden, mit denen ich gesprochen habe, waren sehr zufrieden. Es ist immer wichtig, dass sich alle auf das neue Jahr einstimmen können. Dazu gehört es sich, auch einmal Danke an alle Funktionäre für ihre geleistete Arbeit zu sagen“, zog Peter Wiethaup sein Fazit.