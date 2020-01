„Unsere Athletinnen und Athleten haben wieder einmal gezeigt, dass sie mit zu den Top-Leuten gehören“, sagte Mark Wiese . Der Trainer der LG Ahlen war sichtlich stolz auf seine Sportler, die bei den westfälischen Hallenmeisterschaften mit vorderen Platzierungen und persönlichen Bestleistungen aufwarteten.

Allen voran knüpfte Jan Wiese in der frisch renovierten Dortmunder Helmut-Körnig-Halle an seine herausragenden Leistungen aus dem Vorjahr an. Zwar schaffte der Weitspringer in seiner Paradedisziplin nicht den Sprung nach ganz oben auf das Podest. Dennoch ließ er mit einer stabilen Sprungserie und einer starken persönlichen Bestleistung aufhorchen. Mit 6,55 Metern packte er gleich 24 Zentimeter auf seine Hallenbestweite aus dem Vorjahr und sicherte sich so klar den Vizemeistertitel in seinem ersten Jahr in der Altersklasse U18. Lediglich der ein Jahr ältere Justin Brand vom SuS Enniger hatte mehr zu bieten und wurde mit 6,74 Metern am Ende deutlich U18-Westfalenmeister. „Er hat mit einer tollen Leistung verdient gewonnen“, erkannte auch LG-Coach Mark Wiese an. „Mit seinem Vizemeistertitel hat Jan bei seinem ersten wichtigen Wettkampf in der neuen Altersklasse aber bewiesen, dass er auch bei den Älteren schon ein Wort mitredet.“ Über 60 Meter sprintete der 15-Jährige mit 7,55 Sekunden zudem auf Platz zwölf.

Trainingskollege Jannik Pollmeier verpasste dagegen in 7,66 Sekunden hauchdünn den Einzug in die Endläufe. Auf der 200-Meter-Hallenrunde wurde Pollmeier mit 24,83 Sekunden Elfter. Ebenfalls über die Sprintdistanzen in der U18 brillierten Nike Möllers und Jolina Heimann . Nach längerer Verletzungspause meldete sich Möllers auf Anhieb mit 8,18 Sekunden und Rang 13 über die 60 Meter zurück. Heimann bewältigte die Sprintstrecke derweil in 8,25 Sekunden und unterbot damit ebenso wie ihre Trainingspartnerin die Norm für die NRW-Hallenmeisterschaften.

Teuer verkaufte sich unter besonderen Umständen auch Lynn Möllers. Die U20-Athletin musste aufgrund des Ausfalls der westfälischen U20-Hallenmeisterschaften in der Frauenklasse starten und fand sich in starken Teilnehmerfeldern wieder. Das nutzte sie zu ihrem Vorteil und lief mit 8,24 Sekunden Bestleistung über 60 Meter. Die Norm für die NRW-Meisterschaften verpasste sie nur um 0,04 Sekunden. Auch im Weitsprung wartete sie mit einer neuen Bestmarke auf. Mit 5,25 Metern wurde sie Neunte.

Eine starke Teamleistung bewiesen die Athletinnen abschließend mit der 4x200m-Staffel. Patricia Aßmann, Betty Smit, Jolina Heimann und Nike Möllers holten sich in der weiblichen U18 den fünften Platz.