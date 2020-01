HLZ Ahlen streift das Etikett der Sieglosigkeit ab

Die Partien der HLZ-Jugend im gewohnten Überblick:

HLZ mA – JSG Hesselteich/Loxten 33:33

Eine Punkteteilung gab es im Oberliga-Spitzenspiel zwischen den A-Jugendlichen des HLZ Ahlen und der JSG Hesselteich/Loxten. Nach 60 Minuten hieß es 33:33 (18:16). Die erste Hälfte wogte hin und her. Zunächst hatten die Gäste vorne gelegen (2:3), ehe die Hausherren das Blatt vorerst wendeten (4:3/9:7), bis wieder die JSG Oberwasser hatte (10:11). Den Zwischenspurt zum 17:13 (25.) schmolzen die Gäste bis zur Halbzeit (18:16) wieder etwas ein. Nach dem Wechsel verteidigten die Ahlener bis zum 30:29 (54.) ihren knappen Vorsprung. Doch in der Endphase lagen schließlich wieder die Gäste vorne, ehe das HLZ eine Sekunde vor Schluss zum Ausgleich traf.

Nächstes Spiel:HLZ mA – Letmather TV (Samstag, 16 Uhr)

GWD Minden – HLZ mB1 28:22

Eine klare 22:28 (12:11)-Abfuhr erhielt die männliche B1 des HLZ bei GWD Minden. Dabei hatte das Team von Frederik Neuhaus zur Pause sogar noch in Front gelegen. Doch ein Fünf-Tore-Lauf der Ostwestfalen zum 16:13 sorgte für die Vorentscheidung zugunsten Mindens. Die Gastgeber ließen sich ihren Vorsprung nicht mehr nehmen.

Nächstes Spiel:HLZ mB1 – TV Emsdetten (Sonntag, 14 Uhr)

Teutonia Riemke – HLZ mC1 26:30Die männliche C1-Jugend des HLZ Ahlen hat in der Oberliga das Etikett der Sieglosigkeit abgestreift. Beim SV Teutonia Riemke gelang ihr ein 30:26 (13:14)-Sieg. In Durchgang eins gaben allerdings zunächst die Bochumer den Ton an, lagen fast durchgehend (knapp) vorn. Bis zum 20:17 (31.) schien für die Teutonen alles nach Plan zu laufen. Dann aber setzten die Ahlener den Blinker und danach zum Überholmanöver an. Sie benötigten nur drei Minuten, um den Rückstand zu egalisieren (21:21/35.). Damit nicht genug, übernahm das HLZ in den Schlussminuten selbst die Führung, baute diese peu à peu aus und ließ sie sich auch nicht mehr vom Gegner entreißen.

Nächstes Spiel:HLZ mC1 – TG RE Schwelm (Samstag, Anwurfzeit unbekannt)

HSV Minden – HLZ wC1 29:26Weiterhin nicht vom Fleck in der Oberliga kommt die weibliche C1 des HLZ. Sie verlor beim HSV Minden-Nord mit 26:29 (10:15). Den Grundstein für ihren späteren Sieg legten die Gastgeberinnen bereits im ersten Abschnitt, in dem sie über 6:4, 9:5 und 12:8 fortwährend dominierten. An ihrer Überlegenheit änderte sich auch nach Wiederanpfiff zunächst nichts (17:12/28.). Doch das HLZ gab sich noch nicht geschlagen, kam beim 20:19 (40.) sogar bis auf ein Tor heran, musste den HSV dann jedoch endgültig ziehen lassen. Nächstes Spiel: JSG NSM-Nettelstedt (Sonntag, 12.15 Uhr)