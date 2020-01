Beim „Tag des Handballs“ klappte die Zusammenarbeit bereits hervorragend: Das ASV-Maskottchen Maxi heizte Ende Oktober 2019 den vielen jungen Sportbegeisterten ein und sorgte so für Stimmung bei der von der SG Ruhrtal durchgeführten Veranstaltung in der Ruhrtalhalle.

Das Dankeschön folgte einige Wochen später, denn beim Spiel der Hammer in der Westfalenhalle gegen den VfL Gummersbach machten stolze 110 Ruhrtal-Mitglieder Lärm für den ASV.

Ruhrtal stellt Halle für Minden-Spiel zur Verfügung

Doch bei einzelnen Aktionen wird es nicht bleiben, denn die Zusammenarbeit zwischen dem Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen und der SG Ruhrtal wird weiter intensiviert: Ab sofort ist die SGR der neue Kooperationspartner des ASV.

Sichtbar wird das erstmalig nach der offiziellen Verkündung bereits am 29. Januar (ab 19 Uhr), wenn der aktuelle Tabellenzweite der 2. Handball-Bundesliga in der Ruhrtalhalle auf den traditionsreichen Erstligisten GWD Minden trifft. Darüber hinaus werden einige der Ruhrtal-Minis bei einem Bundesliga-Heimspiel des ASV in der Westpress-Arena als Einlaufkinder und beim AOK-Handballcamp hautnah dabei sein.

ASV-Manager Thomas Lammers nutzt seine Kontakte

ASV-Manager Thomas Lammers freut sich über die Zusammenarbeit: „Ich hatte schon zu meiner aktiven Zeit in Ahlen Kontakt zur SG Ruhrtal. Jetzt habe ich den genutzt und das Ganze zunächst aufleben lassen und nun intensiviert.“ Dass die Sauerländer zum ASV passen, steht für den 35-Jährigen außer Frage: „Es ist ein toller Verein mit begeisterungsfähigen Mitgliedern. Das haben wir bei der tollen Unterstützung in Dortmund gesehen. Jetzt stellen sie uns die Halle gegen Minden. Mit Hilfe dieser Partie gegen Minden wollen wir uns im Sauerland greifbarer und die Marke ASV bekannter machen“, so Lammers.