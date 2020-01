Nach einer Saison verlässt Kreisläufer Philipp Dommermuth die Ahlener SG wieder. Der zwei Meter große Kreisläufer schließt sich ab Sommer dem Ligakonkurrenten SG Schalksmühle-Halver an. „Für Philipp ist Schalksmühle nicht nur näher an seinem Wohnort Schwerte, ihn reizen auch die sportlichen Ambitionen der SG, die, so ist zu hören, zeitnah auf die Zweite Liga ausgerichtet sind“, so ASG-Pressesprecher Sven Sandbothe.