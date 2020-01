Eine neue Form des Miteinanders: Ahlener SG erwartet Bergische Panther

Das Heimspiel gegen die Bergischen Panther wird für die Ahlener SG keines wie jedes andere sein. Nach dem plötzlichen Tod ihres Torhüters Andreas Tesch , der Anfang Januar nach dem Training in der Kabine zusammenbrach und kurz darauf verstarb, stand und steht die Mannschaft noch immer unter Schock. Nun aber ruft am Samstag die (sportliche) Pflicht.

Die ASG bewegt sich auf dem Weg zurück zur Normalität in einem Spannungsfeld aus Müssen, Wollen und Können. Nach den zwei abgesagten Partien gegen den VfL Gummersbach 2 und den HC Rhein Vikings muss es nun weitergehen. Irgendwie. „Es kommt für uns nicht in Frage, das Handballspielen einzustellen. Es wäre auch nicht in Andreas’ Sinne, dass wir in Trauer ersticken, sondern, dass wir weitermachen. Aber so einfach zur Tagesordnung geht bei uns niemand über“, versichert Kapitän Mattes Rogowski .

Trauerarbeit mit Seelsorger

Nach allem, was zu hören ist, wollen die Spieler auch wieder in den Meisterschaftsbetrieb zurückkehren. Weil es hilft, das Erlebte ein Stück weit hinter sich zu lassen. „Es war und ist für uns eine ganz schlimme Situation, die nicht mal eben wegzustecken ist“, sagt Trainer Sascha Bertow. Er hatte die Mannschaft direkt nach der bestürzenden Nachricht bei sich zu Hause empfangen und auch einen Seelsorger eingeladen, um Trauer und Schmerz Raum zu geben und in der Gemeinschaft zu verarbeiten.

„In den vergangenen zwei Wochen haben wir viele Gespräche geführt, wobei jeder mitdem Themaanders umgeht“, sagt Bertow. Ganz bewusst hat er es im Training zunächst etwas lockerer angehen lassen. Ablenkung stand im Vordergrund. Mittlerweile geben alle wieder Vollgas. „Es hat etwas gedauert, aber nun ist im Training wieder Feuer drin. Wir wissen ja auch alle, dass wir viel arbeiten müssen“, sagt Philipp Lemke.

Schockstarre oder Kampfmodus?

Die zwischenzeitliche Insolvenz der Rhein Vikings hat die Lage zudem nicht leichter gemacht. Die ASG steht im Abstiegskampf mehr denn je unter Druck.

Wie sie mit all dem umgeht, vermag beim Drittligisten aktuell niemand richtig einzuschätzen. „Der Verlust von Andreas hat Spuren hinterlassen. Was passiert ist, hat uns ganz schön mitgenommen. Das ist eine außergewöhnlich schlimme Situation“, gesteht Mattes Rogowski. Ob und wenn ja, in welcher Form das Erlebte auch auf der Platte sichtbar wird? „Ich habe keine Ahnung, wie sich das auswirken wird, ob wir in eine Schockstarre verfallen oder in einen Kampfmodus kommen“, räumt Philipp Lemke ein. Gelingt es dem Team, die vergangenen zwei Wochen für 60 Minuten auszublenden? Oder ist Verunsicherung spürbar?

In jedem Fall ist das mannschaftliche Binnenklima nicht mehr dasselbe. „Die Form des Umgangs hat sich verändert. Alle reden jetzt viel positiver miteinander“, berichtet Sascha Bertow, der zuletzt neben handballerischen vor allem auch menschliche Komponenten im Blick behalten musste.

Mehr Rücksicht, mehr Zusammenhalt

Diesen Eindruck teilen auch seine Spieler. „Die Stimmung im Team ist eine andere. Es ist nicht wie vorher. Diese Situation hat gezeigt, dass wir füreinander einstehen“, unterstreicht Mattes Rogowski. „Ich spüre mehr Zusammenhalt. Wir begrüßen uns ganz anders, nehmen uns auch mal in den Arm“, ergänzt Nico Wunderlich. Philipp Lemke sagt: „Wir nehmen mehr Rücksicht aufeinander. Wir versuchen viel stärker, uns gegenseitig aufzubauen.“

Es ist vielleicht die eine gute Nachricht, die sich diesem Schicksalsschlag abringen lässt. Ein neues Miteinander, das die Mannschaft durch die restliche Saison tragen könnte, aus der sich womöglich sogar zusätzliche Kraft schöpfen lässt.

Vor dem Anwurf wird es am Samstag eine Gedenkminute für Andreas Tesch geben. „Es ist richtig, weiterzumachen – aber es wird uns schwer fallen, das ohne Andreas zu tun“, sagt Mattes Rogowski.