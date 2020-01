Schon wieder Hamm? Ja, tatsächlich, schon wieder Hamm. Erst einen Monat ist es her, dass sich die Dolberger Bezirksliga-Handballer und ihre ewigen Gegenspieler aus dem Nachbarort zuletzt gegenüberstanden. Kurz vor Weihnachten hatten sie das Hinspiel nachgeholt. Die Eintracht gewann mit 28:25.

Volle Kapelle beim Training

Nun lechzt der HSC nach Revanche und hat sich – so vermutet es SVE-Coach Andreas Schwartz – eine Taktik überlegt. „Ich denke, sie werden gegen uns eine offensive 3:2:1-Abwehr versuchen. Aber wir sind ja nicht ganz blöd und auch darauf vorbereitet“, sagt er. Apropos Vorbereitung: Die verlief für den Dolberger Coach Woche ziemlich gut. „18 Leute beim Training, das hat Spaß gemacht“, vermeldet er.

Eintracht darf endlich wieder heiß geliebte Klebe einsetzen

Wobei das weniger für ihn selbst gilt, wie er scherzhaft hinzufügt. Denn in eigener Halle hat seine Truppe nach Wochen der Abstinenz wieder die heiß geliebte Klebe eingesetzt – und das wohl nicht zu knapp. „Für mich als Trainer beginnt jetzt wieder die harte Zeit. Den Ball bekommt man kaum zurückgeworfen“, so Schwartz lachend. „Dafür hatten die Jungs leuchtende Augen. Klebe und Schützenfest darf man den Dolbergern eben nicht wegnehmen“, witzelt er. In diese Kategorie fallen wahrscheinlich auch Spiele gegen Hamm.