So viel ist zunächst Mal festzuhalten: Dieses Spiel kommt zum völlig falschen Zeitpunkt. Gerade haben sich die Verbandsliga-Handballer in einen Lauf gespielt, zwei Mal hintereinander gewonnen und damit mächtig Boden gut gemacht im Abstiegskampf, da müssen sie ausgerechnet zur Reserve des VfL Eintracht Hagen. Beim Tabellenzweiten (Samstag, 17.30 Uhr) wird die Erfolgsserie – mutmaßlich jedenfalls – enden. Wenn es richtig doof läuft, droht gar eine Klatsche.

Ruven Osthaus droht lange auszufallen

Ausgerechnet jetzt haben sich die personellen Sorgen bei den Ahlenern wieder etwas verschlimmert: Bei Ruven Osthaus ist die Diagnose zwar noch nicht ganz sicher, er hat sich aber im letzten Spiel am Knie verletzt, kann das immer noch nicht strecken und droht längerfristig auszufallen. „Ich rechne mit ein, zwei Monaten“, sagt ASG-Coach Uwe Bekston.

Gegen Hagen fehlt ihm beruflich bedingt auch sein Linkshänder Colin Lorenz. Zudem ist Nico Horn bekanntlich dauerhaft zur ersten Mannschaft abgeordnet, während sein Tauschpartner Thies Hülsbusch erst ab dem nächsten Wochenende für die Zweite spielberechtigt ist. „Das sind keine guten Voraussetzungen“, findet Bekston. Die „schwere Aufgabe“ werde noch einmal deutlich anspruchsvoller.

VfL-Zweite ist gespickt mit exzellenten Technikern

Zumal die Hagener ja auch in Bestbesetzung kaum zu stoppen sind, wenn sie ins Rollen kommen. „Sie haben einfach eine unheimliche individuelle Stärke“, weiß Bekston. „Da sieht man die Mischung aus 3. Liga, Ober- und Jugend-Bundesliga. Wenn die wollen, wird‘s richtig heftig. Dann verlieren wir“, glaubt der ASG-Trainer.

Dasselbe gilt wohl, wenn seine Mannschaft eine der größten VfL-Waffen nicht in den Griff bekommt: den bundesligaerfahrenen Halblinken Sebastian Schneider , der so ein Verbandsliga-Spiel auch mal alleine entscheiden kann. „Wir müssen vor allem die Abwehr dicht bekommen und im Angriff dann nicht so viele Fehler machen“, lautet deshlab Bekstons Ansage. „Wenn wir aber pennen, kann da richtig was passieren“, warnt er eindringlich. Denn natürlich seien auch die Nebenmänner von Schneider nicht zu unterschätzen. „Wenn da ein Außen nur ein bisschen Platz hat – und dafür braucht er nicht zwei Meter, sondern nur einen –, dann ist der Ball drin.“

Zwei Siege in Folge haben der ASG Selbstvertrauen gegeben

Das sind reichlich Gründe, um mit Angst in die Partie zu gehen. Doch die scheint der ASG nach zwei Siegen abhanden gekommen zu sein. „Das hat richtig gut getan. Die Stimmung ist gut. Alle wollen rausgehen und sich mit diesem Gegner messen“, sagt Bekston. „Ich will unbedingt, dass das so bleibt. Selbst wenn wir gegen Hagen nicht gewinnen sollten, können wir unseren Aufwärtstrend weiter festigen“, findet der Trainer. So gesehen kommt die Partie sogar zum genau richtigen Zeitpunkt.